Máxima tensión en Medio Oriente: tras acusaciones cruzadas, Israel bombardeó a Gaza.

La Fuerza Aérea de Israel lanzó este domingo ataques aéreos sobre la ciudad de Rafah , en el sur de la Franja de Gaza , tras un presunto ataque de milicianos contra tropas israelíes desplegadas en la zona.

Según los primeros reportes, varios helicópteros aterrizaron en el costado oriental de Rafah para evacuar a posibles soldados heridos. Un video difundido por medios internacionales muestra densas columnas de humo elevándose desde la zona, en medio de la incertidumbre sobre el número de víctimas.

El episodio se produce en un momento de alta fragilidad diplomática , pocos días después del inicio del alto el fuego del 10 de octubre , alcanzado con mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos. Por ahora, no está claro si estos ataques podrían poner en riesgo la tregua vigente .

El nuevo fuego cruzado reavivó las tensiones políticas en Israel. Ministros y líderes de los partidos del sionismo religioso que integran la coalición de gobierno exigieron al primer ministro Benjamin Netanyahu que ordene retomar la ofensiva total contra la Franja de Gaza .

“Exhorto al primer ministro a que ordene a las Fuerzas de Defensa de Israel que reanuden por completo los combates en la Franja de Gaza con toda su fuerza”, publicó en X un ministro de línea dura, condenado en el pasado por incitación al odio contra los palestinos, vandalismo y apoyo al terrorismo.

“Las falsas conjeturas de que Hamás les dará la espalda, o incluso acatará el acuerdo firmado, están resultando peligrosas para nuestra seguridad, como era de esperar. La organización terrorista nazi debe ser completamente destruida, y preferiblemente cuanto antes”, añadió.

En la misma línea, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, escribió una sola palabra en su cuenta oficial: “Guerra”, dejando clara su postura a favor de romper el alto el fuego.

El origen del fuego cruzado en Rafah

De acuerdo con una fuente del brazo armado de Hamás, los combates comenzaron cuando el grupo islamista lanzó una operación en Rafah para eliminar a Yasser Abu Shabab, líder de la milicia rival conocida como las Fuerzas Populares.

Sin embargo, la situación escaló cuando soldados israelíes intervinieron para apoyar a Shabab, lo que desencadenó intercambios de disparos y la explosión de una excavadora militar israelí.

Israel acusa a Hamás de romper el acuerdo de alto al fuego.

Mientras tanto, el Gobierno de Estados Unidos había advertido el sábado que contaba con “información creíble” sobre una posible violación inminente del alto el fuego por parte de Hamás.

Este domingo, el grupo islamista rechazó esas acusaciones y responsabilizó a Israel de haber armado y financiado a milicias rivales dentro de Gaza. En un comunicado, Hamás afirmó que las fuerzas policiales gazatíes, con apoyo civil, están persiguiendo a los grupos responsables de “asesinatos, secuestros y robos contra civiles”.

Apenas un día después del alto el fuego, milicianos de Hamás comenzaron a reprimir a todos aquellos clanes y milicias que presuntamente colaboraron con Israel a lo largo de los dos años de ofensiva bélica, incluso con ejecuciones públicas de supuestos colaboradores que se hicieron virales.

Qué dijo el Gobierno israelí

En un comunicado informaron: "Tras la violación del alto el fuego por parte de Hamás, el primer ministro Netanyahu celebró una consulta con el ministro de Defensa y los jefes del sistema de seguridad, y ordenó actuar enérgicamente contra objetivos terroristas en la Franja de Gaza".

Además, detallaron que milicianos de Hamás dispararon a sus tropas con un "misil antitanque", el cual calificaron como una "flagrante violación" del acuerdo de alto el fuego.

"En respuesta, el Ejército comenzó a bombardear el área para eliminar la amenaza y desmantelar bocas de túneles y estructuras militares utilizadas para actividad terrorista", señala el texto.