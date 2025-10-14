14 de octubre de 2025 - 22:15

Hamás entregó a la Cruz Roja cuatro cadáveres más de rehenes en Gaza

La devolución es parte del acuerdo de alto el fuego. Aún quedan unos 20 cuerpos en Gaza.

Gaza preparada para recibir cuerpos de mártires palestinos.

Foto:

X / @almayadeen_es
Por Redacción

El ejercito israelí y el servicio de seguridad Shin Bet emitieron un comunicado conjunto. Se trató de la entrega de cuatro cuerpos más de rehenes, de parte de Hamás al Comité Internacional de la Cruz Roja.

Los cuerpos se encontraban bajo custodia de las fuerzas israelíes en Gaza. Cabe recordar que la entrega se produjo tras una transferencia similar el lunes, cuando Hamás devolvió los cuerpos de cuatro rehenes junto con los de los 20 cautivos sobrevivientes.

Todo ocurrió como parte de un acuerdo de alto el fuego en virtud del cual Israel liberó a unos 2.000 detenidos y prisioneros palestinos. Al respecto, Israel señaló que unos 20 cuerpos más de rehenes permanecen en Gaza y exigió que Hamás también los libere.

Los trasporte de la Cruz Roja que se usan para las entregas (Gaza, Hamás, Israel)
Desde que comenzaron las liberaciones salieron a la luz varios testimonios de ambos bandos, que relataron lo que vivieron durante el conflicto. Algunos rehenes israelíes aseguraron haber pasado hambre, aislamiento y torturas.

Otros, como Avinatan Or, estuvieron más de dos años sin contacto humano. En otros casos, como Elkana Bohbot, fueron encadenados en túneles durante todo su cautiverio. Matan Angrest, un militar israelí, denunció que fue torturado y amenazado de ejecución con armas apuntándole a la cabeza.

Por otra parte, los prisioneros palestinos regresaron a una tierra en ruinas.

