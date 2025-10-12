12 de octubre de 2025 - 15:08

Cientos de camiones con ayuda humanitaria ingresan a Gaza tras el acuerdo entre Israel y Hamás

Se espera que durante la jornada de hoy ingresen desde Egipto 400 camiones repletos de alimentos, material médico y combustible para los hospitales.

Por Redacción Mundo

En un operativo sin precedentes desde el inicio de la guerra, centenares de camiones cargados con ayuda humanitaria comenzaron este domingo a ingresar a la Franja de Gaza desde Egipto, en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado la semana pasada entre Israel y Hamás.

El ingreso masivo de suministros marca la primera gran señal de alivio humanitario en el enclave palestino tras meses de hostilidades. Según el canal estatal egipcio Al Qahera News, vinculado a los servicios de inteligencia de ese país, se espera que a lo largo de la jornada ingresen unos 400 camiones con alimentos, medicamentos y combustible.

“Es la mayor cantidad de ayuda que entra a Gaza desde el principio de la crisis”, informó el medio, al detallar que las filas de vehículos humanitarios se extienden por más de cinco kilómetros en la carretera hacia el paso fronterizo de Rafah.

El operativo humanitario más grande desde el inicio de la guerra

La tregua, que entró en vigor el pasado viernes al mediodía, permitió el repliegue parcial de las tropas israelíes de las principales ciudades de Gaza y la apertura de los pasos fronterizos de Kerem Shalom y Al Awja, ambos controlados por Israel.

Los camiones comenzaron a ingresar este domingo bajo supervisión conjunta de la ONU, organizaciones internacionales y el sector privado, que fueron habilitados para coordinar la distribución de la ayuda. A ellos se sumaron cisternas con combustible, un recurso clave para reactivar hospitales y plantas de agua que habían quedado paralizadas por los bombardeos y la falta de energía.

De acuerdo con el acuerdo firmado en Egipto, Israel permitirá el ingreso diario de hasta 600 camiones con asistencia humanitaria, en el marco de la fase inicial del plan propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump para la reconstrucción y estabilización de la Franja.

