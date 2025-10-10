10 de octubre de 2025 - 09:22

Israel liberará a 2.000 palestinos como parte de un acuerdo de cese al fuego con Hamás

El pacto, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, forma parte de un plan de paz de 20 puntos y contempla una tregua inmediata una vez concluida la votación.

Israel liberará a cerca de 2.000 prisioneros palestinos, entre ellos menores y milicianos, como parte de un acuerdo de cese al fuego en Gaza alcanzado con Hamás.

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

Israel liberará a cerca de 2.000 prisioneros palestinos, entre ellos menores y milicianos, como parte de un acuerdo de cese al fuego en Gaza alcanzado con Hamás, según confirmó un funcionario israelí antes de la crucial votación del gabinete de seguridad y del Gobierno.

El pacto, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, forma parte de un plan de paz de 20 puntos y contempla una tregua inmediata una vez concluida la votación. En las primeras 24 horas, el Ejército israelí comenzará una retirada inicial hasta la “línea amarilla”, límite establecido en el mapa de cese al fuego publicado por la Casa Blanca.

Como parte del acuerdo, Hamás devolverá a 20 rehenes con vida y los cuerpos de otros 28, mientras que Israel liberará a presos palestinos y permitirá el ingreso de ayuda humanitaria a Gaza. Entre los liberados figuran 270 condenados por ataques contra israelíes y 1.700 detenidos sin juicio, además de la entrega de los cuerpos de 360 milicianos.

El funcionario aclaró que Marwan Barghouti, el líder de Fatah encarcelado desde 2002, no será liberado.

El enviado especial de Donald Trump para Medio Oriente, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del exmandatario, se encuentran en Israel para seguir de cerca las negociaciones y preparar la visita que Trump realizaría la próxima semana a la región.

El acuerdo llega tras dos años de ofensiva israelí en Gaza, que dejó más de 67.000 muertos, una crisis humanitaria extrema y una hambruna generalizada, según las autoridades sanitarias del enclave palestino.

