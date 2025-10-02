Israel finalizó la operación contra la Global Sumud Flotilla hacia Gaza: los deportarán en 72 horas.

El Ministerio de Exteriores de Israel anunció este jueves que dio por terminada la operación de interceptación de la Global Sumud Flotilla , una iniciativa integrada por casi 50 embarcaciones que se dirigían hacia Gaza con el objetivo de romper el bloqueo naval impuesto por el Estado hebreo.

Según informó la cartera en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, "ninguno de los yates de provocación de Hamás-Sumud ha logrado entrar en una zona de combate activa ni violar el bloqueo naval legal".

Además, comunicaron que aún queda un último barco en navegación que "si se acerca, también se le impedirá su intento de entrar en una zona de combate activa y violar el bloqueo".

El Ministerio aseguró que los activistas arrestados durante los abordajes están "seguros y en buen estado de salud" y que ya fueron "trasladados de manera segura" a territorio israelí, donde comenzarán los trámites de deportación.

"Los pasajeros de Hamas-Sumud en sus yates se dirigen de manera segura y pacífica a Israel, donde comenzarán los procedimientos de deportación a Europa", agregó el comunicado, acompañado de imágenes en las que se ven a los activistas sonrientes, incluida la activista climática Greta Thunberg .

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraelMFA/status/1973699335347937479&partner=&hide_thread=false The Hamas-Sumud provocation is over.



None of the Hamas-Sumud provocation yachts has succeeded in its attempt to enter an active combat zone or breach the lawful naval blockade.



All the passengers are safe and in good health. They are making their way safely to Israel, from… — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 2, 2025

De acuerdo con la legislación israelí, las deportaciones deben concretarse en un plazo máximo de 72 horas, salvo que los detenidos acepten voluntariamente la expulsión anticipada, como ocurrió con algunos de los tripulantes de otra embarcación interceptada en junio pasado.

Entre los detenidos se encuentran 40 españoles, 22 italianos, 21 turcos, 12 malasios, 11 tunecinos, 11 brasileños y 10 franceses, además de ciudadanos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, México y Colombia, entre otros.

El último reporte de la propia Flotilla había informado que, hasta las 9.27 GMT de este jueves, cuatro barcos seguían en navegación, dos de ellos de apoyo. Sin embargo, Israel confirmó que la operación quedó prácticamente concluida.