Donald Trump confirmó que Israel aceptó su plan de paz y exige a Hamás una respuesta "positiva"

El presidente norteamericano confía en que es posible “poner fin a la muerte y la destrucción”. En caso de que Hamás no acepte, EE.UU. dará pleno respaldo a Israel.

Estados Unidos busca abrir una nueva vía para frenar la guerra en Gaza. El presidente Donald Trump confirmó que su propuesta de 20 puntos fue aceptada por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y pidió a Hamás que se sume al acuerdo.

En una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, Trump agradeció a Netanyahu por “confiar en que es posible poner fin a la muerte y la destrucción” y aseguró que el plan marca “un nuevo capítulo de seguridad, paz y prosperidad para toda la región”.

El mandatario también instó a Hamás a aceptar los términos de la propuesta de paz, y prometió que, si no aceptan el plan, Estados Unidos brindará su “pleno respaldo” a Israel.

Trump confía en recibir una “respuesta positiva” “Todos los demás lo han aceptado. Pero tengo la sensación de que tendremos una respuesta positiva”, afirmó Trump. Netanyahu expresó su apoyo al plan, que, según él, cumple con los objetivos militares clave de Israel.

“Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, que logra nuestros objetivos bélicos. Devolverá a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará la capacidad militar de Hamás y su dominio político, y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel”, declaró Netanyahu.