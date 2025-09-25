Milei se reunió con Benjamín Netanyahu en Nueva York y pidió por los rehenes argentinos en Gaza

El presidente argentino, Javier Milei , y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , mantuvieron un encuentro este jueves en un hotel de Manhattan, Nueva York, antes de que el mandatario argentino regresara a Buenos Aires.

La reunión, que se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y duró 45 minutos, tuvo como eje principal el análisis de la situación de los rehenes secuestrados por Hamas en Gaza y la crisis geopolítica que afecta a Medio Oriente, tras la derrota de Irán frente a Israel en la Guerra de los 12 días.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que en el cónclave se abordó "principalmente la situación de los rehenes argentinos". La Argentina reiteró su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias y ofreció plena disposición para trabajar con las autoridades israelíes a fin de lograr la pronta liberación de los cautivos.

Hamas mantiene secuestrados a los argentinos Eitan Horn, Ariel Cunio y David Cunio —quienes están vivos—, además de retener el cadáver de Lior Rudaeff.

Milei, quien ya había repetido este planteo institucional en su discurso ante la ONU, demandó "la devolución incondicional de los 4 argentinos aún secuestrados" y afirmó que Argentina no desistirá en esta exigencia.

Ambos líderes, que se tratan como “amigos”, intercambiaron visiones sobre la cooperación científica y tecnológica entre sus países y otros aspectos de la relación bilateral. Con esta reunión, se reafirmó la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel.

El Presidente Milei, quien encabeza una lista corta de jefes de Estado que apoyan la estrategia bélica de Netanyahu en Gaza (junto a Donald Trump y Santiago Peña), fue recibido por el premier israelí con una sonrisa en el hotel cinco estrellas cercano a Central Park.

Milei viajó acompañado por una comitiva que incluyó a su hermana Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia), el ministro de Economía Luis Caputo, el canciller Gerardo Werthein, el ministro de Defensa Luis Petri, y el portavoz Manuel Adorni.

Tras finalizar el encuentro con Netanyahu, el presidente argentino fue galardonado por B’nai B’rith, una prestigiosa organización judía dedicada a la lucha contra el antisemitismo global. Milei recibió la Medalla de Oro Presidencial, una distinción que honra el compromiso del galardonado con el pueblo y el Estado de Israel. Anteriormente, esta medalla fue entregada a figuras como David Ben-Gurion, John F. Kennedy, George H.W. Bush y Golda Meir.

Antes de su reunión con el primer ministro israelí, Milei visitó “El Ohel”, la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”. Schneerson fue el séptimo líder de la dinastía de Jabad Lubavitch, una figura destacada por su enfoque de la Torá y el judaísmo como guía para la vida cotidiana.

Milei partirá desde el aeropuerto JFK para llegar a Buenos Aires durante la mañana del viernes.