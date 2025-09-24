Javier Milei recibió el premio Ciudadano Global 2025: "Estamos en el camino correcto"

El galardón fue entregado Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense. Cómo continúa la agenda de Milei.

El presidente Javier Milei participó de la gala de Atlantic Council, en Nueva York, Estados Unidos. Allí fue distinguido con el Global Citizen Award (Ciudadano Global 2025) por su labor en las reformas económicas que promueve, que fue entregado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

Al momento de su discurso, Milei manifestó: “Se trata de un hito histórico que seguramente traerá beneficio para ambas partes y para el conjunto del continente americano”. De la gala también participaron el presidente Francia, Emannuel Macron, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el fundador y CEO del fondo de inversión Blackrock, Laurence D. Fink, entre otras grandes figuras.

"When we took office in December 2023, Argentina was on the brink of its worst crisis in history," says President @JMilei of Argentina. "Today, Argentina has sustained a fiscal surplus for the first time in 123 years," he adds.



“Today, Argentina has sustained a fiscal surplus for the first time in 123 years,” he adds. #ACAwards pic.twitter.com/dzFEPvds3K — Atlantic Council (@AtlanticCouncil) September 25, 2025 Cabe recordar que el reconocimiento llegó luego de la reunión bilateral con Donald Trump y del apoyo del Tesoro, que anunció un swap por u$s20.000 millones. "Es un honor recibir este premio de parte de Scott Bessent, a quien considero un amigo de la Argentina. Quiero agradecer al presidente Donald Trump por darle un espaldarazo de apoyo a la Argentina en un tiempo de incertidumbre", añadió Milei en su alocución.

"What has made prosperous nations prosper is doing the right thing no matter how uncomfortable it may be, instead of doing what is comfortable and easy," says President of Argentina @JMilei.



Watch live: https://t.co/fZHy8eenmc #ACAwards pic.twitter.com/ImOyROfg3R — Atlantic Council (@AtlanticCouncil) September 25, 2025 Y agregó: “Para el saneamiento de las cuentas públicas tomamos medidas antipáticas en apariencia. Con coraje, esfuerzo y paciencia los argentinos nos están apoyando. Sabemos que estamos en el camino correcto”.

Como era de esperarse, el mandatario argentino no se olvidó de su par estadounidense en plena gala. “Hacer lo correcto por más incómodo que sea es lo que hizo grandes a naciones. Eso es algo que mi amigo Donald Trump ha decidido apoyar”, señaló Milei.