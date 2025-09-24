Javier Milei recibió el premio Ciudadano Global 2025: "Estamos en el camino correcto"

El presidente Javier Milei participó de la gala de Atlantic Council, en Nueva York, Estados Unidos. Allí fue distinguido con el Global Citizen Award (Ciudadano Global 2025) por su labor en las reformas económicas que promueve, que fue entregado por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.
Al momento de su discurso, Milei manifestó: “Se trata de un hito histórico que seguramente traerá beneficio para ambas partes y para el conjunto del continente americano”. De la gala también participaron el presidente Francia, Emannuel Macron, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el fundador y CEO del fondo de inversión Blackrock, Laurence D. Fink, entre otras grandes figuras.
Cabe recordar que el reconocimiento llegó luego de la reunión bilateral con Donald Trump y del apoyo del Tesoro, que anunció un swap por u$s20.000 millones. "Es un honor recibir este premio de parte de Scott Bessent, a quien considero un amigo de la Argentina. Quiero agradecer al presidente Donald Trump por darle un espaldarazo de apoyo a la Argentina en un tiempo de incertidumbre", añadió Milei en su alocución.
Y agregó: “Para el saneamiento de las cuentas públicas tomamos medidas antipáticas en apariencia. Con coraje, esfuerzo y paciencia los argentinos nos están apoyando. Sabemos que estamos en el camino correcto”.
Como era de esperarse, el mandatario argentino no se olvidó de su par estadounidense en plena gala. “Hacer lo correcto por más incómodo que sea es lo que hizo grandes a naciones. Eso es algo que mi amigo Donald Trump ha decidido apoyar”, señaló Milei.
El presidente Javier Milei, junto a su par de Francia, Emannuel Macron, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, entre otras figuras importantes en el Atlantic Council.
Javier Milei cierra su agenda en Estados Unidos con varias visitas
Tras su disertación en la Asamblea General de Naciones Unidas, Milei cerrará este jueves su viaje a Nueva York. Las citas de mañana en su agenda:
El Jefe de Estado de Argentina tiene pautado el encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. La reunión se da en el marco del fuerte alineamiento internacional de la gestión de Milei con Israel. Este país recibe por estos momentos cuestionamientos de parte de la comunidad internacional por las muertes en la Franja de Gaza, a raíz del enfrentamiento con el grupo Hamás.
Tras esta reunión, Milei continuará su agenda asistiendo a la ceremonia de entrega del Premio de B'nai B'rith, la ONG judía más antigua y grande del mundo. La organización trabaja en defensa de los derechos humanos, el combate al antisemitismo y el racismo, la promoción de la unidad y la continuidad judías, y el apoyo al Estado de Israel.
El presidente argentino mantendrá un encuentro con el titular del Congreso Mundial Judío, Donald Lauder, y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.
Para la noche del jueves esta previsto la partida del vuelo especial que llevará al presidente y su comitiva de regreso a la Argentina.