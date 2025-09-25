25 de septiembre de 2025 - 00:00

Milei cerrará su visita a Nueva York con una reunión bilateral con Benjamin Netanyahu

El presidente argentino reafirmará su alineamiento con Israel en medios de las protestas por el accionar de ese país en la Franja de Gaza.

Milei se reunirá con Benjamin Netanyahu en Nueva York

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El presidente Javier Milei cerrará este jueves su viaje a Nueva York con una agenda que tendrá como actividad central una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tras su disertación en la Asamblea General de Naciones Unidas.

Un espejismo provocado

Por Jorge Manzitti
Javier Milei recibió el premio Ciudadano Global 2025: "Estamos en el camino correcto"

Por Redacción Política

A las 16.45 está pautado el encuentro con Netanyahu, en lo que significa un fuerte alineamiento internacional de la gestión de Milei con Israel en medio de los cuestionamientos que recibe ese país de parte de la comunidad internacional por las muertes en la Franja de Gaza a raíz del enfrentamiento con el grupo Hamas.

Netanyahu lamentó hoy la “vergonzosa rendición” de los líderes mundiales ante “el terrorismo palestino”, luego de que países como el Reino Unido, Canadá y Australia reconocieran el Estado de Palestina.

Por su parte, el Partido Justicialista (PJ), que preside Cristina Kirchner desde su prisión domiciliaria por la causa Vialidad, calificó la reunión que Milei mantendrá con Netanyahu como “cita bochornosa” y además tildó al político israelí de “principal responsable de las atroces y humillantes acciones militares contra la población civil palestina en la Franja de Gaza”.

Se tratará del segundo encuentro bilateral que tendrá Milei en el marco de la Asamblea de la ONU tras la cita que tuvo con su par de Estados Unidos, Donald Trump, y en la que se ratificó la alianza política entre ambos con un respaldo financiero que brindará el Tesoro norteamericano con un swap de 20.000 millones de dólares.

Tras la reunión con Netanyahu, Milei continuará su agenda en la ceremonia de entrega del Premio de B’nai B’rith, la ONG judía más antigua y grande del mundo, que trabaja en defensa de los derechos humanos, el combate al antisemitismo y el racismo, la promoción de la unidad y la continuidad judías y el apoyo al Estado de Israel.

A las 19.15, el presidente argentino mantendrá un encuentro con el titular del Congreso Mundial Judío, Donald Lauder, y el director del Consejo Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

Para las 22 está prevista la partida del vuelo especial que llevará al Presidente y su comitiva de regreso a la Argentina, donde arribará el viernes a las 8.20.

