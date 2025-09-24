Encuesta: el partido de Milei pierde el primer lugar, hay nuevo líder y sorprende la imagen de Kicillof

La consultora Reale Dalla Torre , que dirige la encuestadora mendocina Martha Reale , realizó una encuesta nacional posterior a las elecciones de la Provincia de Buenos Aires y el resultado fue sorpresivo: Fuerza Patria se impone sobre La Libertad Avanza por 36,40% contra 35% en intención de voto para las legislativas del próximo 26 de octubre.

El estudio de opinión se realizó en la semana del 10 al 15 de septiembre, sobre un universo de 1.090 casos, con un margen de confianza del 95% y un error muestral del 2,5%, detalla el informe.

La consultora detalló entre sus conclusiones que se observa un “ empate técnico entre los bloques, con leve inclinación de Fuerza Patria ”.

“Sin embargo, a pesar de la erosión registrada en el último mes, Javier Milei se mantiene como el mejor evaluado en imagen , con un desempeño ligeramente superior al de los principales dirigentes de Fuerza Patria”, indica la consultora.

Vale decir que este informe se realizó antes de la presentación del presupuesto nacional y el salvataje que acordó Milei con Estados Unidos para mantener el precio del dólar, explicaron desde la consultora. La advertencia se debe a un escenario de “alta volatilidad ”, explican.

Siguiendo con las conclusiones, respecto a agosto se acrecienta la polarización y en la comparación intermensual, LLA retrocede 3,4 puntos porcentuales, mientras que Fuerza Patria crece más de 9 puntos.

Encuesta-Reale-Intención de voto crecimiento

Cae la imagen de Javier Milei y sube la de Axel Kicillof

El informe también revela que la imagen positiva del presidente cae más de 6 puntos; la aprobación de la gestión retrocede 4,6 puntos y el sentimiento positivo disminuye 7 puntos.

En contraste, Kicillof exhibe una mejora de 8,6 puntos, posicionándose incluso por encima de Cristina Kirchner en los niveles de popularidad, detalla también el informe.

Encuesta-imagen de dirigentes comparación

La preocupación de la gente

En el ranking de preocupaciones de los ciudadanos la pérdida de poder adquisitivo y el empleo ganan terreno, con la inseguridad en un cómodo segundo lugar. Mientras que la reducción de la inflación queda relegado a un cuarto lugar y más atrás viene la “corrupción”.