Encuesta nacional reveló cuál es el mejor y peor ministro de Milei: en qué lugar se ubicó Luis Petri

La consultora CB , dirigida por Cristian Buttié , presentó su medición de septiembre sobre la imagen de autoridades y dirigentes del ámbito político nacional e internacional. El informe muestra que Luis Petri se mantiene como el segundo ministro con mejor valoración dentro del gabinete de Javier Milei .

El relevamiento se realizó entre el 18 y el 21 de septiembre, con 1.164 casos y un margen de error del 2,9%. En el ranking de funcionarios nacionales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , encabeza la lista como la más considerada positivamente en septiembre.

A nivel de mandatarios, Milei se ubica en el quinto lugar, por detrás de Gabriel Boric (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Yamandú Orsi (Uruguay).

Según el informe, los diez ministros del gabinete de La Libertad Avanza registraron una baja en su imagen respecto de agosto. El descenso más marcado fue el del ministro de Economía, Luis Caputo, con una caída de -9,9%.

En cambio, el retroceso más leve correspondió al ministro de Defensa, Luis Petri , que disminuyó -1,9 puntos. En su caso, pasó de un 45,6% de valoración positiva en agosto a un 43,7% en septiembre . La imagen negativa alcanza el 43,3% , mientras que un 13% de los encuestados no respondió.

Bullrich presenta una particularidad: es la ministra con la mejor y la peor imagen a la vez. Su aprobación fue del 45,3% en septiembre, frente al 49,5% de agosto, mientras que la desaprobación ascendió al 54,1%.

Ranking de ministros mes de septiembre según CB Consultora

En tercer lugar, se ubica el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con un 42,3% de imagen positiva. El funcionario registró una baja de -5,6 puntos en relación con agosto, cuando alcanzó el 47,9%. Su valoración negativa llega al 43,7%.

En el otro extremo, los ministros con menor aprobación nacional son: Mario Lugones (Salud), con un 23,9%; Lisandro Catalán (Interior), con 25,3%; y Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), con 27,7%.

Ranking de presidentes

En el plano internacional, los presidentes mejor valorados en septiembre fueron: Yamandú Orsi (Uruguay), con 49,0% de imagen positiva; Lula Da Silva (Brasil), con 47,5%; y Daniel Noboa (Ecuador), con 46,2%.

El presidente argentino, Javier Milei, se ubicó en el quinto lugar. De acuerdo con CB Consultora, un 42,5% mantiene una percepción positiva de su gestión, dividida en 27,2% de “muy buena” y 15,3% de “buena”. En contraste, un 53,7% expresó una valoración negativa (43,4% de “muy mala” y 10,3% de “mala”).

Imagen de Javier Milei en septiembre según CB Consultora

Por encima de Milei aparece Gabriel Boric (Chile), con un 45,8% de aprobación y un 50,1% de desaprobación, mientras que un 4,1% no emitió opinión. El país trasandino tendrá este año sus elecciones presidenciales previstas para el 16 de noviembre. La principal disputa se encuentra entre la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, el conservador José Antonio Kast y la dirigente de centroderecha Evelyn Matthei.

Entre los presidentes con peor imagen en septiembre fueron: Dina Boluarte (Perú), con 17,5%; Luis Arce (Bolivia), con 18,2%; y Nicolás Maduro (Venezuela), con 24,3%.

Respecto de las variaciones intermensuales, el mandatario con mayor crecimiento en su aprobación fue Santiago Peña (Paraguay). En cambio, quien más retrocedió fue el propio Milei, con una disminución de -3,6 puntos.

El informe