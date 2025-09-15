Aconcagua Radio: dos de cada tres argentinos cambian su voto en cada elección, según una encuesta

El politólogo Facundo Cruz, del Observatorio Pulsar de la UBA, habló en Aconcagua Radio de la volatilidad del electorado y del reclamo por reformas en el sistema electoral.

“Lo que encontramos es una Argentina más volátil en términos electorales. El peronismo conserva un electorado fiel, pero en La Libertad Avanza y en Juntos por el Cambio más del 70% de sus simpatizantes dice variar su voto en cada elección”, explicó Facundo Cruz, politólogo e investigador del Observatorio, en diálogo con Aconcagua Radio en Mendoza.

El 64% de los argentinos afirma que cambia su voto en cada elección. El dato surge del Tercer Informe de Creencias Sociales 2025, elaborado por el Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires.

Hasta hace pocos años, se calculaba que un tercio del electorado era volátil y definía los comicios. Hoy, ese sector se duplicó: “Estamos en un momento de transición de identidades políticas. El votante no peronista pasó de identificarse con el radicalismo, luego con Juntos por el Cambio, y ahora con La Libertad Avanza. El desafío de Milei es consolidar ese vínculo y generar lealtad”, señaló Cruz.

El informe también revela otro dato contundente: el 91% de los encuestados quiere algún cambio en el sistema electoral. Las opciones van desde la elección directa de jueces hasta nuevas formas de votación, como boleta única, voto online o voto postal.

“No todos apoyan todas las alternativas, pero nueve de cada diez personas respaldan al menos una de ellas. Esto muestra una ciudadanía más abierta a revisar las reglas del juego democrático”, concluyó el investigador.