Diego Gareca en Aconcagua Radio: "Mendoza se prepara para Mood Primavera y la Feria del Libro"

El subsecretario de Cultura de la provincia adelantó los detalles del festival del 20 de septiembre con cuatro bandas mendocinas y de la Feria del Libro, que comenzará el 25 en homenaje al ilustrador Juan Jiménez.

Mendoza vivirá un septiembre lleno de música y cultura con dos eventos destacados que prometen convocar a jóvenes y familias en distintos puntos de la provincia. El primero será el festival “Mood Primavera”, que se llevará a cabo el 20 de septiembre en el predio de la Virgen, y reunirá a cuatro bandas mendocinas de fuerte proyección nacional: Pasado Verde, La Escandalosa Tripulación, Espagueti Western y Gacuhito Club.

“Se trata de un festival sin precedentes porque, más allá de la cooperación lograda, son cuatro bandas fuertes mendocinas que la rompen a nivel nacional y van a estar todas en un mismo lugar”, explicó Diego Gareca, subsecretario de Cultura de la provincia, durante su participación en Aconcagua Radio.

Gareca destacó la gran repercusión del festival en redes sociales: “El anuncio del ‘Mood Primavera ’ tiene ya más de 200.000 vistas. La verdad que creemos que será un acontecimiento único para la música y la cultura en Mendoza”.

El festival comenzará a las 15:00 y contará con un escenario alternativo en una carpa de circo, donde habrá concursos, juegos y la participación de otros artistas. Además, se sumarán propuestas gastronómicas, stands de emprendedores locales, merchandising de las bandas y de la Universidad Nacional de Cuyo, y presencia de tatuadores y barderos. “La idea de la jornada es que sea un espacio pensado para que los jóvenes de Mendoza puedan disfrutarlo”, agregó Gareca.

Pero la agenda cultural no se detiene allí: el 25 de septiembre se inaugurará la Feria del Libro, dedicada al ilustrador mendocino Juan Jiménez, fallecido durante la pandemia. “Juan era un gran ilustrador que trabajó con editoriales en Europa. La Feria contará con invitados como Juan Sasturain y estará abierta del 25 de septiembre al 5 de octubre en el Centro Cultural Julio Le Parc, con réplicas en San Martín, San Rafael, Alvear, Santa Rosa y San Carlos”, precisó el subsecretario.