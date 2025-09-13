Vitivinicultura en Aconcagua Radio: Los vigores más bajos en los viñedos anticipan un año desafiante

Estudios muestran que la temporada 2025-2026 comenzará con menor vigor en los viñedos. El ingeniero agrónomo Ricardo García habló de las consecuencias.

El ingeniero agrónomo Ricardo García, especialista en vitivinicultura, compartió con Aconcagua Radio los resultados de un estudio sobre el vigor de los viñedos en distintas zonas de Mendoza. Según explicó, “el vigor es básicamente lo que pesa un sarmiento de vid, la capacidad que tiene una planta para expresarse, y evidentemente eso tiene repercusiones directas con la producción del año entrante”.

García detalló que la empresa realiza mediciones periódicas en la zona centro, el Valle de Uco y el este provincial, comparando diferentes variedades y expresiones vegetativas. “Nos llamó la atención que en todos los lugares que medimos tenemos menores vigores que la temporada pasada”, aseguró, refiriéndose a la próxima cosecha 2025-2026.

El especialista aclaró que la menor fuerza de los sarmientos no necesariamente implica una cosecha menor, pero sí condiciona la capacidad de respuesta de las plantas. “Esto no quiere decir que tengamos una cosecha que va a ser menor. Queda un montón de cosas, pero entramos condicionados”, afirmó.

García señaló que la situación genera preocupación entre los productores, quienes enfrentan un aumento en los costos de insumos y mano de obra sin un incremento proporcional en el precio de la uva. “Lo que sí vemos es menor trabajo en la finca… hay desfasaje entre lo que cuestan los agroquímicos, la mano de obra, y el no aumento del precio de la uva”, explicó.

Asimismo, resaltó la importancia de un manejo cuidadoso de los viñedos para mitigar el impacto del menor vigor: “Cuidemos el agua, cuidemos la poda, cuidemos los brotes… un buen rebrote es lo que tenemos que asegurar”.