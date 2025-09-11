Un gesto solidario en Aconcagua Radio emociona a toda Mendoza

Un concurso radial por el Día del Maestro se transformó en una cadena de solidaridad en Malargüe. Un oyente, Milton, propuso donar el premio a escuelas rurales y otro participante se sumó ofreciendo dos equipos más.

Una historia sencilla, pero cargada de generosidad se volvió protagonista en el aire de Aconcagua Radio. Todo comenzó cuando un oyente de Malargüe compartió qué haría si resultaba ganador de un concurso organizado por la emisora con motivo del Día del Maestro. Su respuesta despertó emoción y motivó a que otro participante se sumara con un aporte inesperado.

El primero en hablar fue Milton, vecino de Malargüe, quien envió un audio al programa en el que se sorteaba un parlante portátil con micrófono para regalar a un docente. En su mensaje, adelantó que, si obtenía el premio, lo entregaría a la Dirección de Escuelas o a una institución rural de la zona.

El oyente explicó las razones detrás de su decisión: en esas escuelas, muchos alumnos viven lejos de los centros urbanos y deben alojarse en los establecimientos por períodos prolongados. “Viven ahí un tiempo y después de dos o tres meses vuelven a sus casas y así sucesivamente, hasta pasar el año”, relató.

Milton señaló que, en su opinión, un buen parlante tendría un impacto mucho más significativo en esas instituciones que en una escuela urbana. “Muchas gracias, chicos, a ustedes por hacernos escuchar y hacernos sentir un poquito más de Mendoza, que estamos medio lejitos”, concluyó, dejando ver tanto su solidaridad como la importancia de la radio para quienes habitan zonas apartadas de la provincia.

El gesto no pasó inadvertido. Poco después, otro oyente decidió seguir el ejemplo y anunció en vivo que donaría dos parlantes más para Malargüe. La noticia, difundida por los conductores de Aconcagua Radio, generó un clima de emoción en la audiencia.