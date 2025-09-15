Una wedding planner habló con Aconcagua Radio sobre una tendencia que se impone: celebrar bodas en bodegas

Silvia Bodiglio, que conversó con Aconcagua Radio, se especializa en armar estos eventos para turistas que vienen a casarse a Mendoza.

En el programa "En el medio de todo", de Aconcagua Radio, conversaron con Silvia Bodiglio, especialista en selección de bodegas para bodas, quien destacó las razones por las que Mendoza se ha consolidado como un destino elegido por parejas de diferentes partes del mundo para dar el “sí quiero”.

“Para celebrar una boda de esta forma no hace falta ser multimillonario. Lo bueno es que tenemos una gran diversidad de opciones: tanto de locaciones como de proveedores”, explicó Bodiglio, al señalar que el abanico de alternativas permite ajustar la celebración a distintos presupuestos sin resignar calidad ni encanto.

La experta remarcó que su trabajo consiste en acercar las posibilidades adecuadas para cada pareja. “Sí se puede, y ahí está mi trabajo, en intentar ajustar, de amoldar al presupuesto que se tenga. Mendoza se posiciona muy bien porque tenemos variedad de paisajes, sobre todo las montañas, pero también hay viñedos y gastronomía de gran nivel”, sostuvo.

Además, subrayó que la provincia ofrece un diferencial que compite directamente con los destinos más prestigiosos del mundo. “Todo eso es un atractivo muy importante y nos posiciona muy bien. Yo creo que estamos a la altura y podemos compararnos a nivel internacional con Italia y España”, afirmó.

