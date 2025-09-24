San Rafael aprobó su declaración de autonomía municipal y los vecinos deberán afrontar una nueva elección

El Concejo Deliberante de San Rafael aprobó la ordenanza que declara la Autonomía Municipal del departamento, impulsada por el intendente Omar Félix . Ahora los vecinos deberán elegir a los 24 convencionales municipales que se encargarán de redactar la Carta Orgánica de la comuna.

El proyecto fue aprobado por 7 a 5 , con los seis votos afirmativos de la bancada del PJ y el acompañamiento del concejal del Partido Libertario, Martín Antolín.

Mientras que los concejales de Cambia Mendoza rechazaron la iniciativa, un día después de que el gobernador Alfredo Cornejo visitara el departamento y lanzara críticas al proyecto.

El intendente Félix celebró la sanción de la Ordenanza Nº 15430 y manifestó en sus redes sociales: “Hoy hemos dado un paso trascendental para nuestro proyecto de un San Rafael Autónomo ”.

" Autonomía no es separatismo , es reforzar nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestra idiosincrasia y generar acciones para que los sanrafaelinos vivan mejor, sin tener que soportar burocráticos trámites o esperar largo tiempo para resolver un reclamo o adquirir nuevos beneficios”, explicó el cacique peronista.

Desde la comuna resaltaron que la declaración de la autonomía no prevé creación de nuevos impuestos ni tampoco la conformación de nuevos cargos públicos.

Este mensaje va en respuesta a Cornejo, que ayer deslizó que el intendente busca “crear nuevos impuestos” y cargos públicos con esta herramienta.

En el municipio recordaron que la autonomía municipal es "un derecho consagrado por la Constitución Nacional desde 1994". Se expresa como la capacidad de los pueblos de organizarse y gobernarse de acuerdo con sus necesidades e intereses, indicaron.

“La diversidad cultural, económica y geográfica, sumado a su historia institucional hacen de San Rafael un lugar con características particulares en Mendoza. La comunidad sanrafaelina tiene una identidad propia, diferente a otros municipios de la provincia”, sostiene el proyecto aprobado.

Una nueva elección para San Rafael

Después de la aprobación de la autonomía municipal, los vecinos de San Rafael deberán elegir a los 24 “convencionales municipales” que se encargarán de redactar la Carta Orgánica correspondiente.

En este documento se formalizará la "plena capacidad" del Municipio de San Rafael en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero.

El intendente deberá definir si la elección de los convencionales se llevará adelante el 22 de febrero de 2026, misma fecha en que se elegirán concejales, o bien programar otro día. Los partidos políticos podrán participar con sus respectivas listas y la repartición de los cargos electos será por sistema D`hont.

En el artículo 3 de la ordenanza aprobada, se establece que los candidatos “deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser Concejal Municipal, pudiendo incluso ser funcionarios o legisladores municipales, provinciales o nacionales, siendo incompatible con este cargo el de ser miembro del Poder Judicial de la Nación y Provincia”.

Luego la Convención Municipal deberá comenzar a sesionar 60 días después de la proclamación de los 24 convencionales electos. Deberán concluir sus labores en un plazo máximo de 90 días.

“La Convención Municipal, en la sesión constitutiva, deberá dictar y aprobar su propio Reglamento Interno, el que garantizará la participación ciudadana y el acceso a la información pública, referente a todo su desarrollo”, asegura el proyecto.

Por otro lado, el Artículo 4º garantiza “a los Convencionales Municipales las mismas inmunidades y prerrogativas que poseen los Concejales Municipales, percibiendo una compensación equivalente por sus labores, salvo los casos de funcionarios o legisladores municipales, provinciales o nacionales en ejercicio o electos, quienes no percibirán dicha compensación, aunque se les reconocerán los gastos debidamente acreditados que su desempeño implique”.