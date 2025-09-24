La Justicia sobreseyó a Nélida Rojas y cerró una causa millonaria contra la Tupac Amaru en Mendoza

Se promulgó la ley que permite el acceso al beneficio de litigar sin gastos en la Provincia

La jueza Eleonora Arenas adoptó la medida tras un pedido del fiscal Juan Ticheli , quien en junio solicitó el cierre del expediente al considerar que la acción penal había prescripto. La imputación por fraude a la administración pública databa de 2019 y, al contemplar un máximo de seis años de prisión , el plazo legal ya había vencido sin que se produjeran avances sustanciales en la causa.

El Ministerio Público Fiscal aclaró que la prescripción “ no significa que no haya existido el delito ” y señaló que se mantienen otras investigaciones abiertas. Entre ellas, u na causa por asociación ilícita que lleva cuatro años sin movimientos y alrededor de 50 expedientes por presuntas estafas contra miembros de la propia organización.

Por su parte, Arenas remarcó en la resolución que la acusación original describía un supuesto esquema fraudulento de desvío de fondos públicos, mediante el cual Rojas y su pareja, Ramón Rodríguez Carreño , habrían “desnaturalizado” el funcionamiento de la cooperativa de trabajo con el objetivo de defraudar reiteradamente al Estado provincial en beneficio propio y de familiares.

De acuerdo con la investigación prescripta, entre 2008 y 2016 se habrían desviado más de $90 millones destinados a programas habitacionales , a través de cooperativas “inexistentes en los hechos” y bajo un sistema de control interno “centralizado, autoritario y estricto”.

El Gobierno provincial había acusado a la organización de manejar de forma discrecional fondos nacionales y provinciales destinados a viviendas y programas sociales. El expediente también mencionaba que la agrupación incorporaba a personas en situación de vulnerabilidad con la promesa de acceder a una vivienda, pero que finalmente eran utilizadas como mano de obra precarizada.

Tupac Amaru - Mendoza Barrio en construcción por la agrupación Tupac Amaru en Mendoza. Prensa Tupac Amaru.

En la misma causa habían sido investigados algunos dirigentes peronistas como el extitular del IPV, Omar Parisi, o el exintendente de Lavalle, Roberto Righi, por supuestos controles ineficaces. Ambos fueron sobreseídos años atrás.

Finalmente, la jueza Arenas fundamentó el sobreseimiento en la prescripción de la acción penal: “Han transcurrido a la fecha los plazos legales establecidos y corresponde dictar el sobreseimiento”, precisó en su fallo.

De esta manera, quedaron desvinculados Rojas, Rodríguez Carreño y otros 21 imputados, entre ellos familiares y referentes barriales. La única excepción fue Dora Rosario Lourdes Oviedo Castro, quien no accedió al beneficio ya que, según indicó la magistrada, “fue condenada en la causa N° P-33.811/17, lo que interrumpió la prescripción solicitada”.

Causas que continúan abiertas