La Justicia ordenó reincorporar a cinco empleados del colectivo trans en el INCAA tras los ajustes de Milei

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) festejó la medida a través de un comunicado y aseguró que el falló es un paso importante en la pelea contra el presidente.

Cinco empleados (del colectivo trans) lograron recuperar sus empleos en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) tras un fallo judicial. La decisión, dispuesta por la Cámara Contencioso Administrativo Federal N°5, se concretó luego de varios meses de reclamos e intimaciones al organismo.

Desde ATE manifestaron que “después de cuatro meses y teniendo que intimar a los funcionarios”, el viernes pasado los cuatro empleados volvieron a su puesto de trabajo y todos los sectores de estatales, referentes de la cultura, el cine, sociales y políticos hicieron un “abrazo colectivo” en apoyo.

“El fallo es un paso favorable en la pelea judicial y acompañar con la lucha política y sindical es necesario. En el INCAA el ajuste del Gobierno y Carlos Pirovano dejaron tierra arrasada con los despidos masivos”, expresaron desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a través de un comunicado.

El 15 de mayo último la Cámara había ordenado mediante un fallo la restitución de los empleados, amparados en la ley N°27.636 ‘Diana Sacayán-Lohan Berkins’.

“El plantel se deshizo con retiros voluntarios extorsivos y pases a disponibilidad. Ese fue el contexto de la pelea desde el primer mes de Gobierno libertario. Por eso, esta reinstalación es un impulso para mantener la organización desde abajo y la lucha con movilización por la reincorporación de todos los compañeros. Es un revés para (Javier) Milei que nos llamó casta y ñoquis, pero es su Gobierno el que está repleto de coimeros y ajustadores”, afirmó ATE.