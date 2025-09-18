Denunciaron a L-Gante por "amenazas" y podría ir preso: las supuestas frases que lo complican

La denuncia fue radicada por Darío Gastón Torres, la víctima de la privación ilegítima de la libertad que derivó en una condena de más de 2 años condicional para el intérprete.

El cantante de cumbia Elián Valenzuela, mejor conocido como L-Gante, volvió a quedar en el centro de una causa judicial: fue denunciado por amenazas contra Darío Gastón Torres, la víctima del episodio de privación ilegítima de la libertad que ya había derivado en una condena condicional para el artista.

La presentación fue radicada hoy en el Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, donde avalan que, de comprobarse, las amenazas podrían complicar la situación procesal del músico, según informó Noticias Argentinas.

En cuanto a esto, fuentes judiciales explicaron que la situación podría llevar a que L-Gante cumpla una pena de prisión efectiva a raíz de que incumpliría las normas de conducta impuestas por la sentencia.

Supuestas amenazas: qué dijo L-Gante El escrito presentado por los abogados Leonardo Sigal y Pablo Becerra sostiene que los hechos ocurrieron a las 7:40 del pasado lunes 8 de septiembre.

Según detallaron, Torres se retiró de su domicilio, observó un vehículo rojo Audi R8 y reconoció al cantante que bajó la ventanilla para pronunciar frases amenazantes.