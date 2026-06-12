Desarticularon una red narco en Guaymallén y secuestraron más de tres kilos de cocaína

Este viernes, la Policía de Mendoza desarticuló una organización dedicada al comercio y la distribución de estupefaciente en Mendoza y provincias vecinas. El operativo tuvo lugar en el marco del Plan Regional de Seguridad que impulsan Mendoza, San Juan y San Luis.

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Según informaron fuentes policiales, la investigación estuvo a cargo de efectivos de Policía Contra el Narcotráfico (PCN) , quienes detectaron una finca ubicada en la intersección de Carril Mathus Hoyos y El Limón , en la localidad de El Bermejo en Guaymallén , la cual era utilizada como punto de comercialización y distribución de droga.

A partir de las tareas de investigación, los efectivos identificaron movimientos compatibles con la venta de sustancias ilegales y desplegaron operativos especiales en la zona. Durante las requisas, se interceptaron cinco vehículos , cuyos ocupantes habrían adquirido droga en el lugar, lo que confirmó las sospechas de las autoridades.

Con las pruebas reunidas durante la investigación, la Justicia Federal autorizó dos allanamientos. El primero se concretó en la finca donde funcionaba el centro de distribución y concluyó con la detención de sus propietarios. El segundo se realizó en una propiedad destinada al alquiler de eventos, ubicada también sobre Carril Mathus Hoyos.

Como resultado de los procedimientos, seis personas fueron detenidas y se secuestraron 3,3 kilogramos de cocaína de máxima pureza, un arma de fuego calibre 9 milímetros, tres vehículos, teléfonos celulares, documentación vinculada a la causa, 12.900 dólares y cerca de siete millones de pesos en efectivo.

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La investigación contó con la participación de la Unidad Fiscal Mendoza, a través del Área de Investigación y Casos Sencillos de la Justicia Federal, a cargo de la doctora Santoni, con intervención del secretario doctor González.

Estrategia regional

Según señalaron las autoridades, el operativo tuvo lugar horas antes de la inauguración de la primera Zona de Control Unificado del país entre Mendoza y San Luis, un sistema que integra controles operativos, monitoreo en tiempo real, intercambio de información y coordinación permanente entre fuerzas de seguridad de distintas jurisdicciones.

La nueva infraestructura, ubicada en Desaguadero, incorpora un Centro de Monitoreo Unificado y Compartido que permitirá fortalecer el intercambio de información en tiempo real, optimizar los controles preventivos y mejorar la coordinación entre las fuerzas de seguridad de la región.