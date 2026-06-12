Mataron a un agente de la Policía Federal durante un operativo: investigan el robo de su arma reglamentaria

Un efectivo de la Policía Federal Argentina fue asesinado este jueves por la noche durante un procedimiento realizado en la zona oeste de Rosario. La víctima fue identificada como Rodolfo Arnaldo Manfredi , de 30 años, quien recibió disparos mientras recorría el barrio Villa Banana junto a otros integrantes de la fuerza.

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Según las primeras informaciones, los agentes fueron sorprendidos por un ataque armado durante el operativo. Como consecuencia de la balacera, Manfredi murió en el lugar y otro efectivo resultó herido, por lo que debió ser trasladado a un centro asistencial.

Los investigadores detectaron además una circunstancia que podría resultar clave para esclarecer el crimen: cuando hallaron el cuerpo del policía, no tenía consigo su arma reglamentaria, por lo que se presume que fue sustraída después del enfrentamiento.

Con el avance de la investigación, se determinó que un hombre ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez tras sufrir una herida de arma de fuego en el tórax, lesión que habría recibido durante el mismo tiroteo.

A raíz de esta situación, la Policía demoró a Juan Carlos M., quien fue señalado como la persona que trasladó a su hermano hasta el hospital municipal. Durante el procedimiento también fue secuestrado un automóvil Volkswagen Voyage de color negro.

La causa quedó en manos de la fiscal Laura Ricardo, quien ordenó diversas medidas para reconstruir la secuencia del ataque e identificar a los responsables.

Integraba el Plan Bandera

Fuentes de la investigación indicaron que Manfredi se desempeñaba en los últimos meses dentro del Plan Bandera, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional para combatir a las organizaciones narcocriminales que operan en la provincia de Santa Fe.

Tras conocerse la noticia, la ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, expresó su pesar a través de las redes sociales.

“Lamento profundamente la muerte del agente Rodolfo Manfredi, quien cayó en cumplimiento del deber durante un procedimiento de la Policía Federal Argentina en Rosario”, escribió la funcionaria.

Además, acompañó a la familia del agente y deseó una pronta recuperación al cabo Emilio Gómez Villafañe, quien resultó herido durante el operativo. “Vamos a encontrar a los responsables y los llevaremos ante la Justicia. Ni un paso atrás”, afirmó.