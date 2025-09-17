17 de septiembre de 2025 - 11:39

Qué dijo L-Gante sobre el nuevo romance de Wanda Nara

El cantante se refirió a la nueva vida amorosa de la empresaria, que fue vínculada con Martín Migueles.

El artista, que mantuvo una relación con la conductora de MasterChef, fue consultado por el vínculo que ella mantiene con Martín Migueles y respondió de forma clara. Su postura llamó la atención y sumó un nuevo capítulo a la polémica.

En una entrevista con Puro Show, el cantante habló a los pocos minutos de aterrizar: “Es una masa, una gran mujer”, comentó sobre la artista en un tono distendido y sin mostrar incomodidad. La declaración se dio en el marco de una charla en la que también comentó sobre su reciente gira por España, su situación judicial y los conflictos legales que enfrentó en los últimos meses.

El nuevo romance de la modelo con Martín Migueles tomó notoriedad en los últimos días, luego de que se difundieran imágenes de ambos en eventos sociales. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación, los gestos públicos y el reciente viaje que realizaron a Punta del Este alimentaron las versiones.

L-Gante
¿Habrá denuncia de Wanda Nara a L-Gante ?

En la misma línea, L-Gante también se refirió a la posibilidad de una denuncia por parte de Wanda Nara, relacionada con declaraciones anteriores. “He leído y escuchado rumores. Aún no he sido notificado de nada”, afirmó. Sin entrar en detalles, sostuvo que no estuvo en contacto con ella en los últimos días y que prefiere no hablar de intimidades: “No sé si estamos bloqueados, pero ya no hay diálogo”.

Por su parte, el cantante de cumbia RKT hizo mención al abogado Alejandro Cipolla, quien actualmente trabaja con la empresaria. “Él va a estar del lado que lo beneficie siempre”, comentó con ironía.

L-Gante opinó del nuevo romance de Wanda Nara y sorprendió a todos con una respuesta que se mantuvo en tono sereno. La mención al vínculo actual de la empresaria con Migueles dejó en claro que su relación con la empresaria quedó en el pasado y que no guarda rencores, deseándole lo mejor con su actual pareja.

