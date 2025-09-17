Qué dijo L-Gante sobre el nuevo romance de Wanda Nara

L-Gante opinó del nuevo romance de Wanda Nara y sorprendió a todos con sus declaraciones . En medio de una entrevista, el cantante se refirió al vínculo que la empresaria mantiene con Martín Migueles y compartió su mirada sobre el presente sentimental de su expareja.

Llegó a Netflix la miniserie que tiene a una estrella argentina y está inspirada en un libro de Claudia Piñeiro

Acaba de llegar a Netflix y es una de las películas de amor más icónicas de los años 2000

El artista, que mantuvo una relación con la conductora de MasterChef, fue consultado por el vínculo que ella mantiene con Martín Migueles y respondió de forma clara. Su postura llamó la atención y sumó un nuevo capítulo a la polémica.

En una entrevista con Puro Show, el cantante habló a los pocos minutos de aterrizar: “ Es una masa, una gran mujer” , comentó sobre la artista en un tono distendido y sin mostrar incomodidad. La declaración se dio en el marco de una charla en la que también comentó sobre su reciente gira por España , su situación judicial y los conflictos legales que enfrentó en los últimos meses.

Respecto al vínculo con Wanda Nara , L-Gante fue claro: “Le deseo lo mejor. En todas sus relaciones, parejas y cosas que le toque vivir, que le salga de la mejor manera ”. De esta forma, dejó en evidencia que no guarda rencores y que prefiere mantenerse al margen de los rumores.

El nuevo romance de la modelo con Martín Migueles tomó notoriedad en los últimos días, luego de que se difundieran imágenes de ambos en eventos sociales. Aunque ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación, los gestos públicos y el reciente viaje que realizaron a Punta del Este alimentaron las versiones.

L-Gante L-Gante habló de la nueva vida de Wanda Nara. Web

¿Habrá denuncia de Wanda Nara a L-Gante ?

En la misma línea, L-Gante también se refirió a la posibilidad de una denuncia por parte de Wanda Nara, relacionada con declaraciones anteriores. “He leído y escuchado rumores. Aún no he sido notificado de nada”, afirmó. Sin entrar en detalles, sostuvo que no estuvo en contacto con ella en los últimos días y que prefiere no hablar de intimidades: “No sé si estamos bloqueados, pero ya no hay diálogo”.

Por su parte, el cantante de cumbia RKT hizo mención al abogado Alejandro Cipolla, quien actualmente trabaja con la empresaria. “Él va a estar del lado que lo beneficie siempre”, comentó con ironía.

L-Gante L-Gante habló de la nueva vida de Wanda Nara. Web

L-Gante opinó del nuevo romance de Wanda Nara y sorprendió a todos con una respuesta que se mantuvo en tono sereno. La mención al vínculo actual de la empresaria con Migueles dejó en claro que su relación con la empresaria quedó en el pasado y que no guarda rencores, deseándole lo mejor con su actual pareja.