17 de septiembre de 2025 - 14:46

Andy Kusnetzoff se quebró al hablar sobre el futuro de las universidades nacionales: "Me angustia"

En una conversación con Gabriel Rolón, el conductor dio su opinión sobre la educación y la salud pública y no pudo evitar emocionarse.

Andy Kusnetzoff se quebró al hablar de la educación y la salud en Argentina.

Andy Kusnetzoff se quebró al hablar de la educación y la salud en Argentina.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

En una emotiva transmisión de su programa radial Perros de la Calle, Andy Kusnetzoff dejó entrever la profunda angustia que le genera imaginar un país sin financiamiento para las universidades y hospitales públicos, una propuesta que ha resonado en los planes del gobierno nacional.

Leé además

asi se veria el nuevo chevrolet el camino ss: la version 2026 del historico auto

Así se vería el nuevo Chevrolet El Camino SS: la versión 2026 del histórico auto

Por Andrés Aguilera
En medio de las movilizaciones y la sesión en el Congreso, Milei convocó a una reunión de Gabinete.

Milei convocó a una reunión de Gabinete en paralelo a la marcha y la sesión en el Congreso

Por Redacción Política

Durante la sección del programa en la que dialoga con el psicólogo Gabriel Rolón, Kusnetzoff comenzó a reflexionar sobre lo que significaría para millones de argentinos perder el acceso a servicios esenciales como la educación y la salud pública.

"Eso no es la grieta, eso no es los kukas, eso es tener en cuenta lo importante que es nuestro país y el orgullo que nos da tener nuestra educación pública, tener nuestros hospitales públicos para la gente que no tiene una obra social, no puede ir a ningún lado", agregó.

Andy Kusnetzoff
Andy Kusnetzoff se quebró al hablar de la educación y la salud en Argentina.

Andy Kusnetzoff se quebró al hablar de la educación y la salud en Argentina.

La voz del conductor comenzó a quebrarse al hablar sobre las personas con discapacidad y el impacto devastador que tendría para ellas la falta de apoyo estatal: "Ojalá no te pase, porque la vida es más fácil si no tenés discapacidad. Es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso, afirmó Kusnetzoff antes de romper en llanto.

El silencio que siguió fue roto por Rolón, quien intentó reconfortar al conductor y al mismo tiempo dar lugar a una reflexión colectiva: "Pero está bien que nos duela, Andy. Está bien que nos duela. Digo, a mí me preocupa si no te duele eso. A veces uno no puede hacer nada. Pero por lo menos que tengas eso que me llame empatía, que te duela".

El momento dejó en evidencia el temor y la incertidumbre que generan las políticas propuestas por el gobierno de Javier Milei, especialmente en sectores vulnerables que en la jornada de hoy serán tratadas en el Congreso.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dos películas de Robert Redford para disfrutar gratis

Dos clásicos de Robert Redford para disfrutar gratis: cómo y dónde se pueden ver

Por Redacción Espectáculos
la hermana melliza de thiago medina esta embarazada y se descompenso cerca del hospital

La hermana melliza de Thiago Medina está embarazada y se descompensó cerca del hospital

Por Redacción Espectáculos
estrenos de cine: por que ir a ver belen, de dolores fonzi, precandidata argentina a los oscar

Estrenos de cine: por qué ir a ver "Belén", de Dolores Fonzi, precandidata argentina a los Oscar

Por Daniel Arias Fuenzalida
yo fui abusada, nunca lo pude contar: el doloroso relato de la reconocida conductora canela a sus 82 anos

"Yo fui abusada, nunca lo pude contar": el doloroso relato de la reconocida conductora Canela a sus 82 años

Por Redacción Espectáculos