Dos clásicos de Robert Redford para disfrutar gratis: cómo y dónde se pueden ver

Con una carrera que abarcó más de cinco décadas , el actor, director y productor Robert Redford construyó un legado en el que brillaron tanto los grandes éxitos de taquilla como las apuestas más personales.

¿Aceptaría una pareja un millón de dólares para que la mujer pasara una noche con otro hombre? En este intenso y reconocido drama romántico dirigido por Adrian Lyne, Redford interpreta a un millonario que le ofrece a una pareja recién casada una fortuna a cambio de pasar una noche con la esposa , desatando un dilema ético, emocional y moral que marcará sus vidas para siempre.

Un film provocador que plantea preguntas sobre el amor, el deseo y los límites personales.

Una de acción y suspenso moderno

La última fortaleza (2001)

El general Irwin (interpretado por Robert Redford) es sentenciado por la Corte Marcial por la supuesta responsabilidad en la muerte de ocho soldados, en un juicio que muchos consideran injusto. Como castigo, es enviado a cumplir condena en una prisión militar de máxima seguridad conocida como "El Castillo".

Allí, el lugar es dirigido con mano dura por el coronel Winter (James Gandolfini), quien se encarga de que Irwin no reciba ningún tipo de privilegio, sin importar su pasado.

Sin embargo, para sorpresa de Winter, los demás reclusos comienzan a mostrar una profunda admiración por Irwin. A pesar de haber perdido su rango oficial, lo saludan con el respeto y la disciplina que se reserva a un verdadero general.

Con un enfoque sobrio y cargado de tensión, la película combina drama, acción y una fuerte crítica al abuso de poder, todo con una actuación poderosa del actor.

