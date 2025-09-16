Se apagó una estrella de Hollywood: cinco películas para recordar a Robert Redford y dónde se pueden ver

Robert Redford , actor de presencia magnética, director y figura imprescindible del cine (hollywoodiense e independiente) estadounidense, falleció este 16 de septiembre.

Sin embargo, nos dejó una larga lista de personajes inolvidables, que dan testimonio de su calibre actoral y enorme sensibilidad. Aquí repasamos cinco películas que no solo definieron su carrera, sino que también se grabaron en la memoria colectiva de los cinéfilos.

Una de sus películas más grandes, que conjugó aventura y amistad entre dos actores legendarios. Pero también, anuncia el ocaso romántico del western, un género que ya había vivido sus años de gloria y empezaba por esos años a apagarse.

El filme se inspira en la historia real de dos pistoleros que, ante el avance de la policía, deciden lo insólito: escapar a Bolivia.

Redford encarnó a Sundance Kid con un carisma juvenil, junto al legendario Paul Newman, en una dupla que se convirtió en mito.

En 1982, Redford creó el Sundance Institute para jóvenes cineastas, tomando el nombre del pistolero que interpreta en esta película. Tres años más tarde surge a raíz de este el Festival de Cine de Sundance, el más importante de la escena independiente americana.

Está disponible en Disney Plus.

2- El golpe (1973)

Redford vuelve a reunirse con Newman en este sofisticado filme, lleno de engaños, elegancia visual y ritmo brillante. "El golpe" ("The Sting") trata sobre la amistad que se desarrolla entre Henry Gondorff y Johnny Hooker, dos timadores que están decididos a vengar la muerte de su amigo Luther, asesinado por un peligroso mafioso.

Embed - The Sting Official Trailer #1 - Paul Newman, Robert Redford Movie (1973) HD

Dirigida por George Roy Hill, muestra a un Redford en todo su esplendor dramático. De hecho, recibió por esta película su primera nominación al Oscar como Mejor Actor.

Está disponible en Apple TV.

3- Todos los hombres del presidente (1976)

Aquí, Redford interpreta a Bob Woodward, uno de los periodistas que investigaron el escándalo de Watergate. El filme transmite algo más que investigación: la pasión de quienes creen que la verdad importa, incluso cuando parece que el poder todo lo encubre.

Su dupla con Dustin Hoffmann quedó como un símbolo del periodismo heroico y de la convicción por la verdad.

Dirigida por Alan J. Pakula, está disponible en HBO Max.

Embed - All The President's Men (1976) Official Trailer - Robert Redford, Dustin Hoffman Thriller HD

4- Gente como uno (1980)

Resulta peculiar que el único Oscar que ganó, al margen del honorífico que recibió en 2002, no fue como actor, sino como director. Ese reconocimiento se lo debió a "Gente como uno" ("Ordinary People").

Este filme muestra "las relaciones dentro de una familia estadounidense modelo". La cotidianidad de los Jarrett, que vive en un vecindario adinerado, se ve alterada por un accidente ocurrido en un bote.

Aquí dirigió a un elenco encabezado por Donald Sutherland, Mary Tyler Moore y Timothy Hutto.

Se puede aquilar en Apple TV.

5. Cuando todo está perdido (2013)

Quizás una de las piezas más conmovedoras de su filmografía tardía. Redford encarna a un hombre solo en el mar abierto, enfrentándose al silencio, al peligro, al gran e implacable océano Índico. Casi sin diálogo, la película se sostiene en su expresión física y su resistencia a la naturaleza.

Embed - Trailer de Cuando todo está perdido (All Is Lost) subtitulado en español (HD)

Dirigida por J. C. Chandor, el filme tuvo un buen recorrido por los festivales de cine independiente, cosechando incluso algunos premios. Quedó fuera del radar mainstream, aunque asentó el compromiso del Redford ya consagrado en apostar por películas que se animaran a contar historias desde puntos de vista diferentes.

Se puede alquilar por Apple TV.