De ícono del fitness y esposa de un actor de Hollywood a vivir en las calles

Loni Willison fue una reconocida en la década del 2000. Hoy, a sus 41 años, enfrenta las adicciones, la pobreza y la vida en situación de calle.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El contraste entre su pasado y su presente es impactante. Loni Willison, exmodelo y actriz estadounidense que en los 2000 protagonizó portadas de revistas como Glam Fit y Flavor, hoy sobrevive en las calles de Los Ángeles, lejos de la fama y el glamour que la rodearon durante años.

En 2012 se casó con Jeremy Jackson, recordado por su papel en la serie Baywatch. Lo que parecía un cuento de hadas terminó en 2014, tras episodios de violencia doméstica. En una entrevista con The Sun, Willison reveló que su expareja la golpeó, provocándole “dos costillas rotas, heridas en el cuello y rasguños en la cara y el cuerpo”. Por miedo, nunca presentó cargos.

La separación marcó el inicio de una caída sin freno. Perdió su trabajo como asistente de cirujano plástico, dejó de recibir ofertas como modelo y comenzó a luchar contra problemas de salud mental y adicciones, especialmente a las metanfetaminas. En 2018, ya sin hogar, fue vista por primera vez empujando un carrito con sus pertenencias y hurgando en la basura para alimentarse.

Una vida en las calles

Hoy, a los 41 años, Willison asegura que prefiere la vida en la calle: “Puedo vivir sola. Tengo todo lo que necesito aquí”, declaró en 2020. Rechazó reiteradas ofertas de ayuda de amigos, familiares e incluso de especialistas en rehabilitación. “No quiero hablar con mis amigos, estoy bien. No quiero que nadie me ayude. A nadie le importo realmente, y no quiero verlos, ellos no quieren verme”, confesó en una de sus entrevistas.

El aislamiento se transformó en un patrón. En 2018, el experto en rehabilitación Larry Marinelli le ofreció un tratamiento gratuito, pero Willison lo rechazó: “Solo quiero drogarme. Nadie me escucha. Necesito salir de aquí”, publicó Daily Mail.

Sobrevivir día a día

Su vida en las calles está marcada por la inseguridad. “Me roban todo el tiempo. La gente se lleva mis cosas. Básicamente, me ensucio lo más que puedo para que nadie me ataque”, relató. Entre la soledad, la desconfianza y la adicción, su día a día se reduce a la supervivencia.

Lo único que puedo hacer es sobrevivir. No es la vida que quiero, pero es la vida que tengo”, dijo en una de sus últimas apariciones públicas.

