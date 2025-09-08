A 13 años de la muerte de Blanca, Benjamín Vicuña subió un video inédito con su hija

El actor la recordó con un sentido posteo: "Como un guardián de la memoria,sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta".

Benjamín Vicuña y su emotivo mensaje a 13 años de la muerte de Blanca.

A 13 años de la muerte de Blanca, su hija junto a Pampita Ardohain, Benjamín Vicuña compartió en redes un gesto cargado de emoción que conmovió a sus seguidores. Un video inédito en el que se lo ve riendo junto a la pequeña y su otro hijo Bautista

En el clip tres juegan frente a la cámara mientras suena “Yo pienso en ti”, de Manuel García. La pequeña falleció el 8 de septiembre de 2012 a causa de una neumonía hemorrágica en Chile.

El mensaje en un nuevo aniversario del fallecimiento de Blanca Junto al video, Vicuña volcó palabras profundas que reflejan su lucha diaria por mantener viva la memoria de la, entonces, niña de seis años: “Blanca. Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje”.

El actor describió cómo el dolor y la nostalgia conviven con los pequeños detalles del día a día, transformando la ausencia en compañía y en homenaje constante.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Benjamín Vicuña (@benjaminvicuna.ok) “Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo… Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí”, escribió.