A 13 años de la muerte de Blanca, Benjamín Vicuña subió un video inédito con su hija

A 13 años de la muerte de Blanca, su hija junto a Pampita Ardohain, Benjamín Vicuña compartió en redes un gesto cargado de emoción que conmovió a sus seguidores. Un video inédito en el que se lo ve riendo junto a la pequeña y su otro hijo Bautista
El actor la recordó con un sentido posteo: "Como un guardián de la memoria,sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta".
En el clip tres juegan frente a la cámara mientras suena “Yo pienso en ti”, de Manuel García. La pequeña falleció el 8 de septiembre de 2012 a causa de una neumonía hemorrágica en Chile.
Junto al video, Vicuña volcó palabras profundas que reflejan su lucha diaria por mantener viva la memoria de la, entonces, niña de seis años: “Blanca. Estas palabras ya las dije, estos recuerdos ya los tuve, se acaban, se pierden. Y yo como un guardián de la memoria, sigo estoico en la puerta esperando tu respuesta. Un guardián que esperó demasiado, un guardián al que le aprieta el traje”.
El actor describió cómo el dolor y la nostalgia conviven con los pequeños detalles del día a día, transformando la ausencia en compañía y en homenaje constante.
“Sigo escuchando el eco de tu risa en la risa de tus hermanos, sigo leyendo señales, sigo hablando solo… Le pregunto a los amaneceres si han visto tus zapatos tirados por ahí”, escribió.
Asumiendo cansado, herido y “viejo”, pero aún resistente; Vicuña asguró en su escrito en Instagram que sigue honrando el nombre de su pequeña, su nobleza y alegría. “Acá estamos honrando la vida, de pie, sonriendo pero con los ojos cansados de vigilar, sosteniendo el peso de la memoria y tu legado inmortal”, cerró.
El posteo del actor recibió un respaldo masivo de colegas y seguidores, que dejaron mensajes de apoyo para él y los hermanos de Blanca. Entre los famosos que le escribieron se destacaron Analía Franchini, Marianela Núñez y la ex pareja de “Pampita” y padre de Anita, hermana de Blanca, Roberto García Moritán.
“Solo muere quien se olvida y Blanca sigue más viva que nunca” y “Que el amor que emanan esas palabras sea el antídoto para tu tristeza”, fueron algunos de los comentarios.
Fechas como su cumpleaños o el aniversario de su partida se convierten en momentos especiales en los que la memoria de Blanca se hace más visible. Vicuña ya había compartido en mayo una publicación recordando el día en que habría cumplido 19 años, la misma fecha en que nació la madre del actor.