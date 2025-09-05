¿Benjamín Vicuña sigue enamorado de Pampita?: esto dijo Anita Espasandin, novia del actor

La arquitecta e influencer Anita Espasandin y Benjamín Vicuña comenzaron su relación hace un año en medio de polémicas versiones . El flechazo entre ambos habría sido en un gimnasio, lugar donde a ella se la señaló como "infiel" según trascendió a los medios.

Desde ese entonces, la pareja se muestra enamorada y consolidando cada vez más su relación . Sin embargo, el buen vínculo entre Vicuña y Pampita hace creer a los usuarios de las redes sociales que pueden volver a estar juntos.

Ante este dílema, y la creciente teoría de que el actor chileno sigue enamorado de ella, Anita decidió responder de forma filosa los comentarios que hacen alusión a estas versiones.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin compartieron las vacaciones de invierno con Pampita. El viaje sumado a la presencia de él en el cumpleaños de Anita, la hija de la modelo y conductora fruto de su romance con Roberto García Moritán, y la buena relación que mantienen son algunos de los motivos por los cuales muchas personas sostienen sus sospechas.

De hecho, varios son los internautas que se animan a comentar esto en los románticos posteos que realiza Anita Espasandin en su cuenta de Instagram . En su publicación más reciente, la novia de Vicuña celebró su primer aniversario juntos con imágenes de ellos en un paradisíaco lugar. "El mundo se hace pequeño a tu lado ", escribió, superenamorado, el artista al ver la sentida dedicatoria de su pareja.

Anita Espasandin Anita Espasandin habló sobre los rumores que indican que Benjamín Vicuña seguiría enamorado de Pampita. Instagram

Lejos de cosechar halagos, Espasandin recibió fuertes comentarios que hacían alusión a una posible reconciliación entre su novio y Pampita. "Benjamín a la única persona que ama realmente y es mutuo, es a Carolina y si no volvieron fue por vergüenza ya que su pelea fue escandalosa y ella tenia orgullo", escribió una seguidora. Y agregó: "Igual se siguieron amando. Estoy segura que más adelante vuelven y es más, se casan".

Anita Espasandin no pasó por alto este mensaje y decidió reaccionar de manera sarcástica, y tomándose con humor las palabras de la mujer que comentó en su red social. “¡Ay no, Nancy! ¡Con lo linda que es la vida, que estén con vergüenza hace más de diez años! Ojalá se les vaya pronto“, contestó junto a emojis de caritas sonriendo.

Anita Espasandin Anita Espasandin habló sobre los rumores que indican que Benjamín Vicuña seguiría enamorado de Pampita. Instagram

Su respuesta contó con el apoyo de sus seguidores. "Me pareces increíble", "Ella tiene mucha paz", "Qué linda pareja", "Ella me parece todo ternura, hacen una hermosa pareja", fueron algunos de los tantos halagos que le escribieron en Instagram.