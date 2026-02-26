Pampita logró una cautelar para que ningún medio pueda difundir sus datos personales

El Juzgado Civil N°23 ordenó a medios televisivos y gráficos no divulgar el domicilio actual o futuro de la conductora durante 20 días. Pampita impulsó la acción judicial tras el robo sufrido en su anterior vivienda.

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°23 dictó una medida cautelar que ordena a distintos medios de comunicación abstenerse de difundir información vinculada al domicilio actual o futuro de Ana Carolina Ardohain, conocida públicamente como Pampita.

Según el documento judicial, la resolución dispone que América TV y demás medios televisivos y gráficos deberán “abstenerse, en forma inmediata y por el plazo de 20 días”, de realizar cualquier manifestación pública o publicación destinada a divulgar el domicilio de la modelo, ya sea de manera directa o a través de terceros.

La medida, dictada en el expediente “Ardohain, Ana Carolina s/ medidas precautorias”, obliga a mantener la debida reserva sobre esos datos personales y tiene como objetivo resguardar la privacidad y seguridad de la conductora en un contexto de alta exposición mediática.

Pampita La Justicia prohibió publicar datos personales de Pampita por 20 días. El motivo de la cautelar La decisión se da en el marco de su mudanza a una nueva propiedad, luego del robo que sufrió meses atrás en su vivienda de Barrio Parque, cuando delincuentes ingresaron de madrugada y permanecieron cerca de 20 minutos en el interior del hogar.

En una comunicación con LAM (América TV), la modelo contó que impulsó la medida con el asesoramiento del abogado Fernando Burlando. “Les quiero contar algo ahora que me estoy mudando. Me estuvo ayudando Fernando Burlando y sacamos una medida para que, ya que me estoy mudando a mi nuevo domicilio, que de acá a futuro no me entrevisten en la puerta de mi casa", reveló.

Y agregó: "No muestren imágenes de la puerta de mi casa, no digan en qué barrio estoy, ni en qué calle estoy". La conductora explicó que busca proteger la intimidad y seguridad de sus hijos —Bautista, Beltrán, Benicio y Anita— y de su entorno. "Un poco para cuidar la seguridad de mi familia", expresó, y afirmó que desea que no se difunda la ubicación de su nuevo hogar tras el episodio de inseguridad vivido. De esta manera, la cautelar impide que los medios expongan el barrio o la fachada de su vivienda durante el plazo fijado por la Justicia.