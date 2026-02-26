26 de febrero de 2026 - 23:40

Netflix se retiró de la puja por Warner Bros. y dejó vía libre a Paramount Skydance

Tras evaluar la oferta de Paramount, Warner notificó formalmente a Netflix, que contaba con cuatro días hábiles para presentar una revisión, pero finalmente optó por retirarse de la negociación.

Los Andes | Redacción Espectáculos
La decisión de Netflix de no mejorar su oferta por Warner Bros. Discovery despejó el camino para que Paramount Skydance Corporation avance como candidata principal en la operación.

Por Redacción Espectáculos
La Junta Directiva de Warner consideró que la propuesta de Paramount constituía una “propuesta superior” en los términos del acuerdo de fusión previamente suscripto con Netflix. Esa calificación activó un plazo de cuatro días hábiles para que la plataforma pudiera presentar una mejora contractual. Sin embargo, Netflix declinó aumentar su oferta, retirándose de la negociación.

Disciplina financiera y señales al mercado

La decisión de Netflix puede interpretarse como un gesto de prudencia financiera en un contexto donde las grandes compañías del streaming priorizan rentabilidad y control de deuda por sobre expansión agresiva. Una contraoferta habría implicado elevar significativamente el costo de adquisición y asumir mayores riesgos regulatorios y de integración operativa.

En términos estratégicos, Netflix ya cuenta con escala global consolidada, por lo que competir en una puja ascendente podía erosionar valor para sus accionistas.

Warner Bros. consideró “superior” la oferta de Paramount y Netflix no contraofertó.

Paramount busca escala y reposicionamiento

Para Paramount Skydance, en cambio, la adquisición de Warner Bros. Discovery implicaría un salto estructural en catálogo, propiedad intelectual y capacidad de producción, fortaleciendo su posicionamiento frente a competidores globales como Disney y Amazon.

Warner, por su parte, optó por la alternativa que evaluó como más conveniente desde el punto de vista financiero y contractual, en línea con su deber fiduciario hacia accionistas.

Un mercado en fase de consolidación

El episodio confirma una tendencia más amplia: la industria audiovisual global atraviesa una etapa de concentración y reordenamiento corporativo, donde la escala, la eficiencia operativa y la integración vertical pesan más que el crecimiento acelerado en suscriptores.

La retirada de Netflix no solo redefine esta operación puntual, sino que reconfigura el mapa competitivo del entretenimiento en 2026.

