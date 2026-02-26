Ale Sergi reveló los secretos de uno de los más grandes hits de Miranda!: "No es real"

Hace más de veinte años que Miranda ! ocupa un lugar central en el pop argentino y latinoamericano con una identidad marcada por la autogestión, la estética teatral y la conexión directa con su público. El grupo liderado por Ale Sergi y Juliana Gattas volvió a generar conversación tras la difusión de un recuerdo que remite a sus comienzos.

Fue el propio Sergi quien mostró al aire el demo original de la banda , grabado a fines de los años noventa, y reveló detalles de producción artesanal que contrastan con el presente masivo del dúo.

Durante su participación en el ciclo Música es todo, emitido por Urbana Play, Sergi exhibió la bolsa donde aún conserva el estuche plástico y el CD del primer demo. “ Esto es hermoso. Este es el demo único de Miranda . Estos los hacíamos en mi computadora. Íbamos a comprar el CDR, que valía un peso”, relató.

El cantante explicó que el material incluía una fotografía saturada y los teléfonos de contacto escritos a mano. “ Muy posiblemente sea mi letra , porque la de Juliana es más linda. La de Lolo puede ser, sí, pero este disco no, este lo hice yo. Y aparte, mirá, toda saturada la fotografía. Tenía los contactos, el teléfono de mi casa… el de la casa de Lolo y el de la casa de Juliana ”, recordó.

El esquema económico era tan simple como directo: “Un peso era el CDR, otro peso era la fotocopia y el otro peso era nuestra ganancia”. El demo se regalaba a productores o contactos estratégicos y también se vendía en recitales por tres pesos. Ese material incluía “Bailarina”, “Imán”, “Agua” y “Tiempo” , canciones que luego formarían parte de Es mentira, el disco debut publicado en 2002.

El regreso viral de un clásico pop

La nostalgia reciente no se limitó al demo. En julio, “Tu misterioso alguien” volvió a escalar en plataformas digitales quince años después de su lanzamiento original. El resurgimiento se potenció tras la interpretación en vivo que Sergi y Gattas realizaron en La Voz Argentina, donde ambos participan como coaches. La escena circuló en redes y reactivó lecturas sobre la letra.

Miranda!

La inspiración inesperada detrás de la letra

En 2021, durante el podcast “1990, Educación Sentimental” de Futurock, los integrantes revelaron el verdadero origen de la canción. “El nacimiento de la canción no tiene absolutamente nada que ver y, mil disculpas porque les voy a cag… la vida”, bromeó Sergi antes de explicar que la frase surgió de una escena de la serie Lost.

“Hay una serie que se llama Lost, que en los primeros capítulos hay un personaje que se llama Locke, que encuentra a uno que estaba de antes en la isla y lo encierra en una cápsula. En un momento uno de los amigos le dice: ‘sí, ese que vos tenés ahí encerrado, tu misterioso alguien’. Y yo cuando vi eso, lo vi escrito, me gustó y me lo anoté. Dije: ‘ya lo voy a usar’, y llegó el momento”, detalló.