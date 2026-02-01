Fue una estrella infantil a los 10 años, denunció a Hollywood y hoy pelea por su voz como actriz adulta

El reciente reencuentro del elenco de Little Miss Sunshine en el Festival de Sundance no fue solo un momento de nostalgia para los fans. Mientras Abigail Breslin abraza el legado de su icónico personaje Olive , la actriz revela hoy las graves consecuencias de haber denunciado conductas abusivas en Hollywood , transformando su éxito en una lucha por la integridad laboral.

De Hollywood al Lollapalooza: el actor de Marty Supreme que llegará a la Argentina como headliner en 2026

El 28 de enero de 2026, el elenco de la aclamada tragicomedia se reunió en Park City, Utah, para celebrar el vigésimo aniversario de la película. Abigail Breslin , que ahora tiene 29 años, se unió a Paul Dano, Toni Collette y Greg Kinnear en una proyección especial que conmovió a los asistentes. Los fans no tardaron en notar el impactante cambio físico de los actores , especialmente de Breslin y Dano, quienes eran apenas niños y jóvenes durante el rodaje original.

Durante la alfombra roja, Breslin reflexionó sobre su experiencia interpretando a Olive Hoover a los diez años. Confesó que, aunque a veces desearía haber sido mayor para apreciar mejor la experiencia, se siente feliz de haberlo hecho a esa edad porque después se habría vuelto "demasiado hastiada". Sin embargo, la reunión también dejó un vacío emocional por la ausencia del fallecido Alan Arkin y de Steve Carell.

Detrás de las sonrisas y las selfies borrosas en las redes sociales, Breslin atraviesa un presente combativo . Recientemente, la actriz publicó un ensayo donde reveló haber sido víctima de la "masculinidad tóxica" y denunció haber sufrido represalias legales tras informar sobre comportamientos poco profesionales de un colega masculino.

Breslin detalló que fue demandada por incumplimiento de contrato en noviembre de 2023 por los productores de la película Classified, luego de negarse a filmar escenas a solas con su coprotagonista, a quien acusó de comportamiento agresivo y degradante. La actriz lamentó que, a pesar de seguir los canales correspondientes de su sindicato, fue tildada de "histérica", "paranoica" y "salvaje".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/leaveheardalone/status/1720486169513705670?s=46&t=uYLj2_ndthXN9DxtYY3WNw&partner=&hide_thread=false BREAKING:



Abigail Breslin has alleged fellow actor Aaron Eckhart acted so aggressively toward her on the set of the upcoming thriller Classified that she was afraid to be alone with him.



These allegations were revealed in a lawsuit against her: she’s being sued by the… pic.twitter.com/eMXEbOdFBU — (@LeaveHeardAlone) November 3, 2023

Esta situación la llevó a cuestionar por qué el público y la industria suelen defender a los hombres acusados mientras crucifican a las mujeres que hablan. Según sus palabras, para las mujeres la regla es "demuestra tu miedo" o "demuestra tu dolor", mientras que para los hombres rige la presunción de inocencia absoluta.

Un presente entre el amor y los nuevos desafíos

A pesar de las turbulencias laborales, la vida personal de Breslin atraviesa un momento de estabilidad. El pasado 28 de enero, el mismo día del reencuentro en Sundance, celebró su tercer aniversario de bodas con Ira Kunyansky. La pareja, que comenzó su relación en 2017, comparte una vida tranquila en California, donde disfrutan de pasatiempos como ir a salones de juegos o ver misterios de crímenes juntos.

Embed View this post on Instagram A post shared by Abigail Breslin-Kunyansky/SOPHOMORE (@abbienormal9)

En el ámbito profesional, Breslin logró una transición exitosa de estrella infantil a actriz establecida, con un patrimonio neto estimado en 8 millones de dólares para este 2026. Sus seguidores podrán verla próximamente en un rol protagónico: "I Killed Him in My Sleep", un thriller psicológico de Lifetime. Allí, la artista interpretará a Kelty Crawford, una joven atrapada en una pesadilla que se vuelve realidad.

Breslin continúa demostrando que, más allá de ser la nena de los anteojos y las botas de cowboy, es una mujer decidida a defender su carrera y su voz en un Hollywood que todavía tiene mucho que escuchar.