Con Robert Downey Jr. y Benicio del Toro: la comedia que Hollywood mantiene oculta desde 2016 por una polémica

Hollywood guarda un secreto que no parece dispuesto a revelar. A pesar de contar con un elenco de superestrellas y estar terminada hace años, la película All-Star Weekend sigue bajo llave. El debut de Jamie Foxx como director se ha convertido en una pieza prohibida por los riesgos que implica su humor hoy.

Este proyecto, que comenzó a gestarse en 2012 y se filmó finalmente en 2016, prometía ser un evento cinematográfico de gran escala. Jamie Foxx no solo dirigió y coescribió la historia, sino que logró reunir a nombres de peso que habitualmente garantizan el éxito en taquilla: Robert Downey Jr., Gerard Butler, Benicio del Toro, Jeremy Piven, Eva Longoria, Ken Jeong y Jessica Szohr. Sin embargo, tras varios retrasos en la postproducción que comenzaron en 2018, la cinta desapareció del calendario oficial de estrenos.

image El dilema de la comedia y la sensibilidad social La trama sigue a dos mejores amigos, interpretados por Foxx y Piven, que ganan entradas para un partido de la NBA y emprenden un viaje por carretera hacia Los Ángeles. Durante el trayecto, se cruzan con una galería de personajes excéntricos interpretados por el mismo elenco estelar. El problema principal radica en la naturaleza de estos roles: Foxx interpreta a un policía blanco y racista, mientras que Robert Downey Jr. asume el papel de un hombre mexicano. Aunque Foxx aseguró que Downey Jr. lo "bordó" en su actuación, la industria se muestra temerosa ante la recepción de este tipo de representaciones.

El motivo técnico detrás de este bloqueo prolongado responde a una reconfiguración profunda en la lógica de distribución de los estudios. Hollywood opera hoy bajo un sistema de gestión de riesgos donde la inclusión y la sensibilidad cultural han pasado de ser valores éticos a parámetros de viabilidad comercial. En este mecanismo, un contenido que se percibe como potencialmente ofensivo o que utiliza recursos como el intercambio de identidades étnicas para el humor se etiqueta como "tóxico" para la marca corporativa. Para las productoras, el costo de enfrentar una crisis de reputación masiva o un boicot en redes sociales supera el beneficio esperado de la recaudación en salas, lo que convierte al archivo bajo llave en la opción financiera más segura.

Jamie Foxx se refirió a este fenómeno en 2022, explicando que ha sido difícil navegar el terreno actual de la comedia. Según el actor y director, el objetivo era abrir esos rincones sensibles donde la gente pudiera volver a reírse, pero la disposición actual de la industria es de extrema cautela. A pesar de sus intenciones de seguir adelante con el proyecto, el tiempo transcurrido juega en su contra, ya que lo que en 2016 podía considerarse una sátira arriesgada, en 2026 se percibe como un material que amenaza con herir demasiadas sensibilidades.