Cómo Robert Pattinson convierte unas zapatillas de gamuza en el accesorio más sofisticado de Hollywood

El actor británico utiliza el modelo Old Skool de la línea Vault, una edición limitada que rinde homenaje a la primera fábrica de la marca en Anaheim.

Robert Pattinson ha logrado consolidarse como el referente máximo de la elegancia mundana. Durante la gira promocional de su nueva película, The Drama, el actor sorprendió al alejarse de los trajes rígidos para adoptar un estilo funcional. Su elección de calzado, unas Vans de edición limitada, conecta su faceta de embajador de lujo con la comodidad diaria.

A pesar de ser el rostro de Dior desde hace más de una década, el británico sabe que la relevancia actual no reside únicamente en las pasarelas. Su presencia en las grandes producciones de 2026, donde comparte pantalla con Zendaya en títulos como Odisea y Dune: parte tres, lo posiciona como el actor más codiciado de su generación.

El equilibrio entre el lujo de Dior y la estética relajada En su última aparición en Los Ángeles, Pattinson demostró que no es necesario competir con el despliegue visual de Zendaya para destacar. Mientras su compañera optaba por prendas promocionales de la película, él eligió un conjunto de "padre perfecto": vaqueros blancos, sobrecamisa de cuadros y una cazadora azul marino.

El foco de atención se centró en sus pies. No se trataba de un calzado convencional, sino de las Vans Old Skool VLT LX. Esta silueta pertenece a la línea Vault, la división de gama alta de la marca que reedita modelos icónicos con materiales superiores y tiradas extremadamente limitadas. A diferencia de las versiones deportivas estándar, estas zapatillas están fabricadas en gamuza con un acabado cepillado que eleva instantáneamente el conjunto.

image Robert Pattinson: figura de referencia dentro del "dadcore" La elección de este modelo responde a un mecanismo de distinción sutil dentro del streetwear. Al optar por la línea Vault, el usuario busca la familiaridad de un diseño clásico pero con una construcción técnica superior. El uso de gamuza en tonos verde oliva, marrón y mostaza, junto a la icónica suela de gofre, permite que el calzado funcione como un elemento de transición entre lo informal y lo sofisticado. Es una forma de mantener la autenticidad urbana sin sacrificar la calidad de una prenda de diseño, logrando que el aspecto puramente deportivo se diluya en una estética más refinada.