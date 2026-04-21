Anne Hathaway es la mujer más bella del mundo según la revista People: "Estoy en la etapa más divertida"

La exitosa actriz estadounidense, Anne Hathaway fue elegida por la revista People como la mujer más hermosa del mundo y deslumbró en una sesión de fotos exclusiva donde mostró toda su belleza y glamour. A sus 43 años, la artista hizo un repaso por su extensa carrera y se sinceró sobre cómo está viviendo este momento de su vida, a pocas semanas del estreno mundial de "El Diablo Viste a la Moda 2"
“Siempre estás al borde del abismo. Te caes y simplemente vuelves a subir. Pero me encanta. Me encanta el riesgo. Creo que lo máximo a lo que puedo aspirar es, si tengo la suerte de seguir trabajando, poder mirar atrás y decir: lo logré", expresó en diálogo con People
Anne Hathaway- People
Anne Hathaway posó para la portada de la revista People
People
En la entrevista, Hathaway contó cómo fueron sus primeros pasos en el cine y recordó su papel como Mia Thermopolis en el "El Diario de la Princesa" (2001), con el cual catapultó su fama con tan solo 18 años.
"Cuando era niña, hablar me resultaba muy difícil. Así que sentía algo de estrés y ansiedad en lo que respecta a la comunicación. Quería entrar en una habitación, relajarme y pasar el rato, pero no lograba encontrar mi sitio", reveló
Asimismo, confesó que desde ese momento comenzó una etapa incómoda en su vida: "Creo que tuve la etapa incómoda más larga e ininterrumpida de Hollywood, creo que la mía se extendió hasta los treinta y tantos". Pero a su vez, la actriz reflexionó sobre todo el crecimiento que tuvo en su carrera. "Al cumplir 40, simplemente encontré otra marcha y dejé de interesarme por vivir una vida incómoda. Solo quería llegar a la parte divertida, y esa parte es ahora"
Su regreso más esperado
Anne Hathaway contó cómo se sintió al interpretar por primera vez a Andy Sachs en la exitosa película El Diablo Viste a la Moda: "Se que estaba estresada y ansiosa y todo eso, pero es una de las experiencias más divertidas de mi vida gracias a la gente con la que estaba", contó
Anne Hathaway en El Diablo Viste a la Moda
Anne Hathaway como Andy Sachs en "El Diablo Viste a la Moda"
Por otro lado, reveló detalles sobre la secuela que se estrena el 1 de mayo. "La historia que se nos ocurrió fue que Andy aprendió un par de cosas mientras estaba en Runway. Y mientras exploraba su carrera como periodista, visitó muchas tiendas de ropa de segunda mano realmente interesantes y poco convencionales"