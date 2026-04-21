Anne Hathaway es la mujer más bella del mundo según la revista People: "Estoy en la etapa más divertida"

La actriz de 43 años llegó a la portada de uno de los medios más influyentes del mundo y contó cómo se siente en esta etapa de su carrera. "No quiero estrés en mi vida"

La exitosa actriz estadounidense, Anne Hathaway fue elegida por la revista People como la mujer más hermosa del mundo y deslumbró en una sesión de fotos exclusiva donde mostró toda su belleza y glamour. A sus 43 años, la artista hizo un repaso por su extensa carrera y se sinceró sobre cómo está viviendo este momento de su vida, a pocas semanas del estreno mundial de "El Diablo Viste a la Moda 2"

“Siempre estás al borde del abismo. Te caes y simplemente vuelves a subir. Pero me encanta. Me encanta el riesgo. Creo que lo máximo a lo que puedo aspirar es, si tengo la suerte de seguir trabajando, poder mirar atrás y decir: lo logré", expresó en diálogo con People

Anne Hathaway- People Anne Hathaway posó para la portada de la revista People People En la entrevista, Hathaway contó cómo fueron sus primeros pasos en el cine y recordó su papel como Mia Thermopolis en el "El Diario de la Princesa" (2001), con el cual catapultó su fama con tan solo 18 años.

"Cuando era niña, hablar me resultaba muy difícil. Así que sentía algo de estrés y ansiedad en lo que respecta a la comunicación. Quería entrar en una habitación, relajarme y pasar el rato, pero no lograba encontrar mi sitio", reveló

Asimismo, confesó que desde ese momento comenzó una etapa incómoda en su vida: "Creo que tuve la etapa incómoda más larga e ininterrumpida de Hollywood, creo que la mía se extendió hasta los treinta y tantos". Pero a su vez, la actriz reflexionó sobre todo el crecimiento que tuvo en su carrera. "Al cumplir 40, simplemente encontré otra marcha y dejé de interesarme por vivir una vida incómoda. Solo quería llegar a la parte divertida, y esa parte es ahora"