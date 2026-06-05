5 de junio de 2026 - 13:12

Confirmado: regresa la famosa serie de Disney que se grabó en Argentina y marcó a toda una generación

Ya tiene fecha de estreno y primer adelanto publicado. Además, la acompañará una gira internacional.

Regresa una famosa serie de Disney+ que se grabó en Argentina y marcó a toda una generación

Regresa una famosa serie de Disney+ que se grabó en Argentina y marcó a toda una generación

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"Soy Luna" fue grabada en gran parte en Argentina. Regresará con una nueva temporada titulada “Soy Luna: Volver a Rodar” que estará disponible en Disney+ y ya tiene fecha de estreno.

"Soy Luna", regresa a Disney+ la serie que se grabó en Argentina

"Soy Luna", regresa a Disney+ la serie que se grabó en Argentina

Qué se sabe de la nueva temporada de "Soy Luna"

La historia retomará la vida de Luna luego de un hecho que cambió por completo su rumbo. Tras un accidente que la alejó del patinaje, la protagonista volverá a encontrarse con el Jam & Roller, el espacio que marcó gran parte de su crecimiento personal y deportivo.

Sin embargo, recuperar la confianza sobre los patines no será sencillo. A los desafíos propios de su regreso se sumarán nuevos conflictos, viejos sentimientos que reaparecen y una amenaza inesperada que pondrá en riesgo sus planes.

Embed - Soy Luna: Volver a Rodar | Avance | Disney+

La nueva entrega combinará reencuentros, aventuras y música, manteniendo la esencia que convirtió a la ficción en uno de los mayores éxitos juveniles de Disney en habla hispana.

El elenco original de "Soy Luna" vuelve a reunirse

Uno de los aspectos más celebrados por los fanáticos es el regreso de gran parte del elenco que protagonizó las primeras temporadas.

Karol Sevilla volverá a interpretar a Luna, acompañada por Michael Ronda, Ruggero Pasquarelli, Carolina Kopelioff, Malena Ratner, Gastón Vietto y Agustín Bernasconi.

Además de recuperar personajes históricos, la producción incorporará nuevas figuras que ampliarán el universo de la serie y abrirán nuevas líneas argumentales.

Soy Luna - Disney+ (3)

También habrá una gira por Latinoamérica

Disney confirmó que el proyecto incluirá una gira en vivo por distintos países de Latinoamérica durante este año. Aunque todavía no se anunciaron las fechas ni las ciudades que formarán parte del recorrido.

Un fenómeno que trascendió la televisión

Estrenada originalmente entre 2016 y 2018, "Soy Luna" se transformó rápidamente en un fenómeno cultural. La serie fue emitida en cerca de 150 países, doblada a 15 idiomas y seguida por millones de espectadores alrededor del mundo.

Cuándo se estrena el regreso de Soy Luna en Disney+

La serie estará disponible desde el 24 de julio exclusivamente en Disney+.

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