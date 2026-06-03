3 de junio de 2026 - 11:32

Apenas 8 capítulos y al nivel de "Off Campus": la serie turca que se puede maratonear en un solo fin de semana

Cuando se cruzan dos personas que aparentemente no tenían nada en común, la tensión y el hilo rojo no los dejan separarse.

La nueva serie turca romántica de Disney+

La nueva serie turca romántica de Disney+

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"We'll Be Fine" es la producción de ocho episodios, de 45 minutos cada uno, con una trama centrada en los vínculos, las segundas oportunidades y las emociones a flor de piel. La serie de Turquía está protagonizada por Mert Ramazan Demir y Miray Daner y fue creada por la reconocida guionista turca Pnar Bulut.

De qué trata "We'll Be Fine" en Disney+

La trama gira en torno a Lal y Aktan, dos personas que parecen no tener nada en común y cuyos caminos se cruzan de manera inesperada.

A pesar de pertenecer a mundos muy diferentes, entre ellos surge una conexión difícil de explicar y aún más difícil de ignorar. Lo que comienza como un encuentro casual pronto se transforma en una relación intensa que deberá enfrentar numerosos obstáculos.

Embed - We'll Be Fine Trailer (2026) SUBTITULADO [HD] Disney - Turquia

A medida que la historia avanza, ambos protagonistas se ven obligados a confrontar sus propios miedos, errores del pasado y emociones que creían resueltas. Entre decisiones difíciles y conflictos personales, la serie explora cómo algunas historias de amor persisten incluso cuando las circunstancias parecen jugar en contra.

Con una fuerte carga dramática y momentos de gran sensibilidad, la producción construye un relato sobre las relaciones humanas, la transformación personal y la complejidad de los sentimientos.

"We'll be fine serie", la nueva serie turca romántica de Disney+.

"We'll be fine serie", la nueva serie turca romántica de Disney+.

El elenco de la nueva serie turca de Disney+

El reparto está liderado por Mert Ramazan Demir, quien interpreta a Aktan, y Miray Daner, en el papel de Lal, los dos protagonistas de esta historia marcada por el romance y los conflictos emocionales. Completan el elenco Dil Sivritepe como Ekin, Yüsra Geyik como Hare y Ylmaz Bayraktar como Bar, personajes que aportan nuevas tensiones y matices a la trama a medida que avanza la historia.

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