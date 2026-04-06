6 de abril de 2026 - 11:03

Con 8 capítulos: estas son las 3 adictivas series de romance más vistas de Netflix

Amores prohibidos, deportes extremos e historias basadas en libros despertaron suspiros y reproducciones este 2026.

Las tres series de romance más vistas en Netflix

Las tres series de romance más vistas en Netflix

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Amores prohibidos, épocas impensadas y realeza mediante, el romance es uno de los géneros más elegidos dentro de Netflix. En lo que va de 2026, tres series lograron meterse entre las más vistas de la plataforma. Se trata de estrenos recientes y títulos que van por la cuarta temporada.

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Un clásico de Netflix

Una de las ficciones que volvió a posicionarse entre lo más reproducido es “Bridgerton”. La serie, ambientada en la alta sociedad londinense del siglo XIX, expande su universo con nuevas historias de amor, secretos familiares e intrigas sociales.

Embed - Bridgerton: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

Su última entrega cuenta con 8 episodios y profundiza en la historia de amor de Benedict Bridgerton (Luke Thompson) y Sophie Baek (la "Dama Plateada"), una sirvienta; las diferencias sociales serán el gran impedimento de la pareja; sin embargo, una verdad oculta lo cambia todo.

Romance moderno

En contraste con ese tono clásico, otra de las series que escaló rápidamente en reproducciones es “Amor de oficina”. Se trata de una comedia romántica moderna que gira en torno a relaciones laborales que se transforman en algo más.

Embed - Amor de Oficina | Rituales de Año Nuevo con Mateo | Netflix

La producción narra la intensa rivalidad y romance entre Graciela, una empleada ambiciosa, y Mateo, el carismático hijo del dueño de una empresa de ropa interior. Ambos compiten por el puesto de CEO, complicando sus metas profesionales con una inesperada química tras un encuentro casual.

Con una temporada breve de ocho episodios, se destaca por su ritmo ágil, diálogos frescos y situaciones cotidianas con las que el público logra identificarse fácilmente.

Amor juvenil sobre hielo

“Bailando sobre hielo” también se consolidó como una de las propuestas románticas más vistas. Esta serie mezcla drama juvenil, deporte y romance, siguiendo a una joven patinadora, Adriana Russo, que intenta reconstruir su carrera.

Embed - Bailando sobre hielo | Tráiler oficial | Netflix España

La joven vuelve a la competición para salvar el legado familiar de su padre tras las crisis financieras. Para conseguir patrocinio, debe fingir un romance con su complejo compañero de pista, Brayden Elliot, mientras lidia con sus sentimientos por su ex-amor y expareja deportiva, Freddie O'Connell.

La primera temporada cuenta con ocho capítulos y combina escenas emocionales con el detrás de escena de la competencia deportiva, sumando tensión y desarrollo de personajes. Es una adaptación de la novela del mismo nombre escrita por Jennifer Iacopelli.

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