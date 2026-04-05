Protagonizada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, la película alcanzó un costo bruto de 584 millones de dólares tras enfrentar restricciones en la pandemia.

Netflix tiene la película más cara de la historia: costó 584 millones de dólares y rompió récords

Netflix sumó a su catálogo una de las producciones más ambiciosas y costosas del cine contemporáneo. Se trata de Jurassic World: Dominion, la entrega que cierra la trilogía moderna de dinosaurios y que, según informes financieros recientes, ostenta el título de la película más cara jamás realizada.

Originalmente, el proyecto contaba con una base de 185 millones de dólares. Sin embargo, el rodaje coincidió con el auge de la pandemia de COVID-19, lo que obligó a la producción a implementar protocolos de seguridad sin precedentes. Largas cuarentenas para el elenco y el equipo técnico, junto con estrictas medidas sanitarias, dispararon los gastos operativos de manera drástica.

no Jurassic World: Dominion es la película más cara de la historia web Por qué alcanzó los 584 millones de dólares de presupuesto Según informes de medios especializados como Forbes y The Guardian, el costo bruto de producción alcanzó los 584 millones de dólares. Aunque incentivos fiscales del gobierno del Reino Unido permitieron reducir la cifra neta a unos 465 millones, sigue posicionándose por encima de grandes tanques de Hollywood que antes lideraban estos rankings históricos.

Este despliegue de recursos permitió recrear un mundo donde los dinosaurios ahora viven y cazan junto a los humanos en todo el planeta. La historia se sitúa cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar, planteando un escenario donde la coexistencia entre especies resulta casi imposible y genera graves problemas de seguridad global.

image El contraste entre el éxito de taquilla y la opinión de la crítica A pesar de la inversión masiva, la recepción fue dispar. Universal Pictures logró recuperar cada centavo gracias a que la película fue un éxito tras su estreno en cines, superando los 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial. No obstante, la crítica no fue tan benévola: el filme obtuvo apenas un 29% de aprobación en el sitio Rotten Tomatoes, evidenciando una brecha entre el interés del público y la calidad cinematográfica percibida por los expertos.