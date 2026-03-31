31 de marzo de 2026 - 12:42

Se va de Netflix el 4 de abril: la hilarante comedia que no podés perderte por última vez

Una saga que tiene más de 25 años deja la plataforma pese a su inminente regreso a los cines en julio de este año.

Netflix retira una saga de comedia a meses del estreno de la nueva película.&nbsp;

Netflix retira una saga de comedia a meses del estreno de la nueva película. 

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Una saga que marcó a una generación cansada de los cliché en el cine de terror y que le dio un aire de risa deja Netflix a partir del 4 de abril. Son los últimos días para ver estas tres películas, una sátira cargada de comedia, sangre y cultura pop.

Leé además

Netflix suma esta noche una película argentina. 

Esta noche en Netflix: la película argentina que te hará emocionar con un viaje de sanación de padre-hijo
Los modelos de celulares y televisores que Netflix dio de baja. 

Chau Netflix: la lista completa de televisores y celulares que se quedan sin la app el 10 de abril

Scary Movie, la saga que se va de Netflix el 4 de abril de 2026

La primera entrega, estrenada en los 2000, toma como eje principal películas como “Scream” y “Sé lo que hicieron el verano pasado”, pero rápidamente se convierte en un collage de referencias que mezcla asesinatos, adolescentes perseguidos y situaciones ridículas con humor explícito, muchas veces provocador.

Embed - Scary Movie (2000) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

La historia gira en torno a un grupo de jóvenes que, tras un accidente y un secreto compartido, comienzan a ser acechados por un misterioso asesino. Sin embargo, lo narrativo es casi una excusa: la película rompe constantemente la lógica del terror clásico para burlarse de sus propias reglas, con personajes que reaccionan de forma exagerada, diálogos cargados de doble sentido y escenas que llevan al extremo lo absurdo.

Debido a su éxito, un año después salió "Scary Movie 2", con un grupo de jóvenes que son invitados a pasar un fin de semana en una mansión supuestamente embrujada, como parte de un experimento universitario sobre el miedo.

Embed - Scary Movie 2 (2001) Official Trailer # 1 - Anna Faris HD

Lo que parece un estudio académico pronto se convierte en una sucesión de situaciones absurdas: fenómenos paranormales, apariciones grotescas y escenas inspiradas en películas como “El exorcista”, “La casa embrujada” y “Poltergeist”, todo llevado al extremo del humor irreverente.

En 2003 llegó "Scary Movie 3".

En esta entrega, la historia sigue a una periodista que investiga una serie de hechos extraños vinculados a una cinta de video maldita que provoca la muerte de quien la ve en siete días, mientras en paralelo comienzan a registrarse misteriosos signos de una invasión extraterrestre. La película toma como principales referencias a “El aro”, “Señales” y “8 Mile”.

Embed - Scary Movie 3 (2003) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

El regreso de Cindy, Brenda, Ray y Shorty en “Scary Movie 6”

"Scary Movie 6" regresa con Cindy Campbell, Brenda Meeks, Ray Wilkins y Shorty Meeks. Los protagonistas originales vuelven a cruzarse cuando una nueva amenaza los empuja a enfrentarse, otra vez, con sus viejos miedos, aunque filtrados por el absurdo, la sátira y el humor más desbordado.

El cartel de la nueva entrega de "Scary Movie", la saga que deja Netflix.
El cartel de la nueva entrega de

El cartel de la nueva entrega de "Scary Movie", la saga que deja Netflix.

En esta ocasión, la película apunta directamente contra la maquinaria actual del terror con inspiraciones de “Annabelle”, “Terrifier”, “El juego del calamar”, “Miércoles”, “M3GAN” y “Scream”.

El poster oficial, publicado hace menos de una semana, reveló que el estreno en cines será el 4 de junio de 2026.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La nueva producción del creador de La ley y el orden.

Del creador de "La ley y el orden": llegó a Netflix una nueva serie true crime con casos terribles

La nueva película que Netflix sumó a su catálogo.

Netflix estrenó una adictiva película de acción pospandémica: dura 2 horas

Fabian en los famosos pods del reality show.

El argentino que conquistó a la audiencia sueca en la nueva edición de Love Is Blind

La terrorífica serie de Netflix de los creadores de Stranger Things 

Cómo es "Algo terrible está a punto de suceder", la miniserie perturbadora de Netflix que todos ven