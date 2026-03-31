Se va de Netflix el 4 de abril: la hilarante comedia que no podés perderte por última vez

Una saga que marcó a una generación cansada de los cliché en el cine de terror y que le dio un aire de risa deja Netflix a partir del 4 de abril. Son los últimos días para ver estas tres películas , una sátira cargada de comedia , sangre y cultura pop.

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Las películas que dejan la popular plataforma de streaming este sábado son “Scary Movie”, las entregas uno, dos y tres (2000, 2001 y 2003). Una decisión extraña si se tiene en cuenta que la sexta entrega saldrá este año en los cines con su elenco original.

La primera entrega, estrenada en los 2000, toma como eje principal películas como “Scream” y “Sé lo que hicieron el verano pasado” , pero rápidamente se convierte en un collage de referencias que mezcla asesinatos, adolescentes perseguidos y situaciones ridículas con humor explícito, muchas veces provocador.

La historia gira en torno a un grupo de jóvenes que, tras un accidente y un secreto compartido, comienzan a ser acechados por un misterioso asesino. Sin embargo, lo narrativo es casi una excusa: la película rompe constantemente la lógica del terror clásico para burlarse de sus propias reglas, con personajes que reaccionan de forma exagerada, diálogos cargados de doble sentido y escenas que llevan al extremo lo absurdo.

Debido a su éxito, un año después salió "Scary Movie 2" , con un grupo de jóvenes que son invitados a pasar un fin de semana en una mansión supuestamente embrujada, como parte de un experimento universitario sobre el miedo.

Embed - Scary Movie 2 (2001) Official Trailer # 1 - Anna Faris HD

Lo que parece un estudio académico pronto se convierte en una sucesión de situaciones absurdas: fenómenos paranormales, apariciones grotescas y escenas inspiradas en películas como “El exorcista”, “La casa embrujada” y “Poltergeist”, todo llevado al extremo del humor irreverente.

En 2003 llegó "Scary Movie 3".

En esta entrega, la historia sigue a una periodista que investiga una serie de hechos extraños vinculados a una cinta de video maldita que provoca la muerte de quien la ve en siete días, mientras en paralelo comienzan a registrarse misteriosos signos de una invasión extraterrestre. La película toma como principales referencias a “El aro”, “Señales” y “8 Mile”.

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El regreso de Cindy, Brenda, Ray y Shorty en “Scary Movie 6”

"Scary Movie 6" regresa con Cindy Campbell, Brenda Meeks, Ray Wilkins y Shorty Meeks. Los protagonistas originales vuelven a cruzarse cuando una nueva amenaza los empuja a enfrentarse, otra vez, con sus viejos miedos, aunque filtrados por el absurdo, la sátira y el humor más desbordado.

El cartel de la nueva entrega de "Scary Movie", la saga que deja Netflix. El cartel de la nueva entrega de "Scary Movie", la saga que deja Netflix. gentileza

En esta ocasión, la película apunta directamente contra la maquinaria actual del terror con inspiraciones de “Annabelle”, “Terrifier”, “El juego del calamar”, “Miércoles”, “M3GAN” y “Scream”.

El poster oficial, publicado hace menos de una semana, reveló que el estreno en cines será el 4 de junio de 2026.