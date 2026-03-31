Se va de Netflix el 4 de abril: la hilarante comedia que no podés perderte por última vez

Una saga que marcó a una generación cansada de los cliché en el cine de terror y que le dio un aire de risa deja Netflix a partir del 4 de abril. Son los últimos días para ver estas tres películas, una sátira cargada de comedia, sangre y cultura pop.
Scary Movie, la saga que se va de Netflix el 4 de abril de 2026
La primera entrega, estrenada en los 2000, toma como eje principal películas como “Scream” y “Sé lo que hicieron el verano pasado”, pero rápidamente se convierte en un collage de referencias que mezcla asesinatos, adolescentes perseguidos y situaciones ridículas con humor explícito, muchas veces provocador.
La historia gira en torno a un grupo de jóvenes que, tras un accidente y un secreto compartido, comienzan a ser acechados por un misterioso asesino. Sin embargo, lo narrativo es casi una excusa: la película rompe constantemente la lógica del terror clásico para burlarse de sus propias reglas, con personajes que reaccionan de forma exagerada, diálogos cargados de doble sentido y escenas que llevan al extremo lo absurdo.
Debido a su éxito, un año después salió "Scary Movie 2", con un grupo de jóvenes que son invitados a pasar un fin de semana en una mansión supuestamente embrujada, como parte de un experimento universitario sobre el miedo.
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Lo que parece un estudio académico pronto se convierte en una sucesión de situaciones absurdas: fenómenos paranormales, apariciones grotescas y escenas inspiradas en películas como “El exorcista”, “La casa embrujada” y “Poltergeist”, todo llevado al extremo del humor irreverente.
En 2003 llegó "Scary Movie 3".
En esta entrega, la historia sigue a una periodista que investiga una serie de hechos extraños vinculados a una cinta de video maldita que provoca la muerte de quien la ve en siete días, mientras en paralelo comienzan a registrarse misteriosos signos de una invasión extraterrestre. La película toma como principales referencias a “El aro”, “Señales” y “8 Mile”.
El regreso de Cindy, Brenda, Ray y Shorty en “Scary Movie 6”
"Scary Movie 6" regresa con Cindy Campbell, Brenda Meeks, Ray Wilkins y Shorty Meeks. Los protagonistas originales vuelven a cruzarse cuando una nueva amenaza los empuja a enfrentarse, otra vez, con sus viejos miedos, aunque filtrados por el absurdo, la sátira y el humor más desbordado.
En esta ocasión, la película apunta directamente contra la maquinaria actual del terror con inspiraciones de “Annabelle”, “Terrifier”, “El juego del calamar”, “Miércoles”, “M3GAN” y “Scream”.
El poster oficial, publicado hace menos de una semana, reveló que el estreno en cines será el 4 de junio de 2026.