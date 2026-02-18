Dura dos horas: la película disponible en Netflix con una actriz nominada al Óscar

Dentro del catálogo de Netflix hay un inquietante thriller de más de dos horas que volvió a instalarse entre lo más buscado tras la reciente nominación al Oscar de su actriz principal. La producción requiere de una gran destreza actoral por parte de la protagonista.

Está nominada a los Oscar y se puede ver en Netflix: un planazo cinéfilo para este feriado

Se trata de "Pienso en el final" , escrita y dirigida por Charlie Kaufman . El film combina drama psicológico, tensión constante y una narrativa que descoloca al espectador desde los primeros minutos. El interés renovado por la película tiene que ver con el presente de Jessie Buckley, quien recibió una nominación al Oscar por su trabajo en "Hamnet", dirigida por Chloé Zhao.

La historia sigue a una joven que viaja con su novio hasta una casa rural para conocer a sus padres. Lo que parece una visita incómoda pronto se transforma en una experiencia perturbadora. Durante el trayecto y la estadía en la granja familiar, la protagonista empieza a cuestionar su relación, sus recuerdos y hasta su propia identidad.

La película disponible en Netflix es "Pienso en el final", escrita y dirigida por Charlie Kaufman.

La película evita los sobresaltos tradicionales del género. El suspenso se construye a partir de diálogos extensos, silencios incómodos y situaciones que parecen correrse apenas de la lógica. Esa sensación de extrañeza permanente es lo que convierte al film en una propuesta diferente dentro del thriller psicológico.

Con una duración de poco más de dos horas, es una de esas historias que exige atención y deja más preguntas que respuestas.

Lejos de buscar impacto a través de la acción, el film apuesta por el desconcierto. Cada conversación y cada cambio sutil en el entorno refuerzan una atmósfera opresiva que se intensifica hacia el final.

El gran momento de Jessie Buckley

El reconocimiento internacional por su papel en "Hamnet" volvió a poner el foco en proyectos anteriores donde ya demostraba su capacidad para sostener personajes complejos. En "Pienso en el final", Buckley carga con gran parte del peso narrativo y logra transmitir fragilidad, duda y tensión sin caer en exageraciones.

Antes de este hito en su carrera, la actriz también participó en producciones destacadas como "La hija perdida" y "Hombre", consolidando un perfil artístico ligado a relatos intensos y psicológicamente exigentes.