El catálogo de Disney+ cambia para siempre: confirmó el estreno de grandes clásicos del animé y nuevas joyas japonesas

Disney+ sorprendió a los fanáticos del animé al confirmar una enorme expansión de su catálogo con series y películas que mezclan clásicos históricos del género con algunos de los títulos más populares de la actualidad.

Disney+ confirmó la fecha de estreno de "Camp Rock 3" con los Jonas Brothers y Demi Lovato

Con drástico cambio: la creadora de "Grey's Anatomy" ya trabaja en otro spin-off y Ellen Pompeo formará parte

Entre las incorporaciones más destacadas aparecen producciones modernas como “Jujutsu Kaisen”, “Dorohedoro”, “Boku no Hero Academia” y “Dragon Ball Super”, además de clásicos que marcaron generaciones como “Naruto”, “Naruto Shippuden”, “Yu-Gi-Oh!” y “Campeones: Oliver y Benji”.

Disney+ confirmó un calendario cargado de estrenos y nuevas temporadas que se sumarán entre mayo y junio . Algunos de los títulos ya comenzaron a aparecer en la plataforma y otros llegarán progresivamente.

Además, Disney+ adelantó que “Kimetsu no Yaiba” también llegará próximamente a la plataforma , aunque todavía no tiene fecha confirmada.

Los clásicos del animé que también estarán en Disney+

La apuesta de Disney+ no solo apunta a los estrenos recientes, sino también a series históricas del animé que siguen teniendo millones de fanáticos alrededor del mundo.

"Naruto" y la mejor forma de ver la serie sin relleno. / WEB "Naruto" y la mejor forma de ver la serie sin relleno. / WEB

Entre los clásicos confirmados aparecen:

“Yu-Gi-Oh!” y sus tres primeras temporadas.

“Campeones: Oliver y Benji”, la serie original de 1986.

“Naruto”.

“Naruto Shippuden”.

En los últimos años, Disney+ ya había comenzado a sumar anime a su plataforma con producciones como “Tokyo Revengers” y “Bleach: Thousand-Year Blood War”, aunque ahora la estrategia parece mucho más ambiciosa.

Los próximos estrenos animé de Disney+

La plataforma también confirmó nuevos proyectos y producciones que llegarán en los próximos meses.

Entre los anuncios más destacados figuran: