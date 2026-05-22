El catálogo de Disney+ cambia para siempre: confirmó el estreno de grandes clásicos del animé y nuevas joyas japonesas

Disney+ sorprendió a los fanáticos del animé al confirmar una enorme expansión de su catálogo con series y películas que mezclan clásicos históricos del género con algunos de los títulos más populares de la actualidad.
En mayo y junio, la plataforma sumará más de diez producciones viejas y modernas para todos los gustos: romance, acción y fantasía.
Disney+ sorprendió a los fanáticos del animé al confirmar una enorme expansión de su catálogo con series y películas que mezclan clásicos históricos del género con algunos de los títulos más populares de la actualidad.
Entre las incorporaciones más destacadas aparecen producciones modernas como “Jujutsu Kaisen”, “Dorohedoro”, “Boku no Hero Academia” y “Dragon Ball Super”, además de clásicos que marcaron generaciones como “Naruto”, “Naruto Shippuden”, “Yu-Gi-Oh!” y “Campeones: Oliver y Benji”.
Disney+ confirmó un calendario cargado de estrenos y nuevas temporadas que se sumarán entre mayo y junio. Algunos de los títulos ya comenzaron a aparecer en la plataforma y otros llegarán progresivamente.
Además, Disney+ adelantó que “Kimetsu no Yaiba” también llegará próximamente a la plataforma, aunque todavía no tiene fecha confirmada.
La apuesta de Disney+ no solo apunta a los estrenos recientes, sino también a series históricas del animé que siguen teniendo millones de fanáticos alrededor del mundo.
Entre los clásicos confirmados aparecen:
En los últimos años, Disney+ ya había comenzado a sumar anime a su plataforma con producciones como “Tokyo Revengers” y “Bleach: Thousand-Year Blood War”, aunque ahora la estrategia parece mucho más ambiciosa.
La plataforma también confirmó nuevos proyectos y producciones que llegarán en los próximos meses.
Entre los anuncios más destacados figuran: