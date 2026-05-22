22 de mayo de 2026 - 13:47

El catálogo de Disney+ cambia para siempre: confirmó el estreno de grandes clásicos del animé y nuevas joyas japonesas

En mayo y junio, la plataforma sumará más de diez producciones viejas y modernas para todos los gustos: romance, acción y fantasía.

Disney+ anunció la llegada de una gran lista de animes a su catálogo: algunos clásicos y los más nuevos

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Entre las incorporaciones más destacadas aparecen producciones modernas como “Jujutsu Kaisen”, “Dorohedoro”, “Boku no Hero Academia” y “Dragon Ball Super”, además de clásicos que marcaron generaciones como “Naruto”, “Naruto Shippuden”, “Yu-Gi-Oh!” y “Campeones: Oliver y Benji”.

Qué series de animé llegan a Disney+ en las próximas semanas

Disney+ confirmó un calendario cargado de estrenos y nuevas temporadas que se sumarán entre mayo y junio. Algunos de los títulos ya comenzaron a aparecer en la plataforma y otros llegarán progresivamente.

Anime japonés
Anime japonés

Anime japonés

Estrenos confirmados

  • “Jujutsu Kaisen” temporada 2: ya disponible.
  • “Jujutsu Kaisen” temporada 1: disponible desde el 21 de mayo.
  • “Dorohedoro”: disponible desde el 22 de mayo.
  • “Dragon Ball Super”: disponible el 31 de mayo.
  • “Dragon Ball Super: Super Hero”: disponible el 19 de junio.
  • “Boku no Hero Academia” temporadas 1 y 2: disponibles el 19 de junio.

Además, Disney+ adelantó que “Kimetsu no Yaiba” también llegará próximamente a la plataforma, aunque todavía no tiene fecha confirmada.

Los clásicos del animé que también estarán en Disney+

La apuesta de Disney+ no solo apunta a los estrenos recientes, sino también a series históricas del animé que siguen teniendo millones de fanáticos alrededor del mundo.

"Naruto" y la mejor forma de ver la serie sin relleno. / WEB
"Naruto" y la mejor forma de ver la serie sin relleno. / WEB

Entre los clásicos confirmados aparecen:

  • “Yu-Gi-Oh!” y sus tres primeras temporadas.
  • “Campeones: Oliver y Benji”, la serie original de 1986.
  • “Naruto”.
  • “Naruto Shippuden”.

En los últimos años, Disney+ ya había comenzado a sumar anime a su plataforma con producciones como “Tokyo Revengers” y “Bleach: Thousand-Year Blood War”, aunque ahora la estrategia parece mucho más ambiciosa.

Los próximos estrenos animé de Disney+

La plataforma también confirmó nuevos proyectos y producciones que llegarán en los próximos meses.

Entre los anuncios más destacados figuran:

  • “Though I Am an Inept Villainess”, un drama romántico de fantasía previsto para julio de 2026.
  • El especial “Undead Unluck Winter Arc”.
  • “La jedi número 9”, el nuevo spin-off de “Star Wars: Visions”.

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