31 de marzo de 2026 - 20:28

Marley viajó a México y entrevistó a Meryl Streep y Anne Hathaway: "Cumplí mi mayor sueño"

El conductor argentino entrevistó a las dos actrices como parte de la promoción de la película "El diablo viste a la moda 2", que se estrena el 30 de abril.

Marley junto a Meryl Streep y Anne Hathaway.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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El encuentro se dio en el marco de la promoción de la secuela de la película que llegará a los cines en las próximas semanas. El viaje formó parte de una gira en la que el presentador tuvo acceso exclusivo a las actrices, con quienes mantuvo una entrevista que será emitida en su programa “Por el mundo” por Telefe.

“Uno de los sueños más grande de mi vida”, asumió Marley

Marley selló el encuentro con una imagen de los tres, que luego compartió con sus seguidores en sus redes sociales. La esperada película se estrenará el próximo 30 de abril en todos los cines de Argentina.

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“Uno de los sueños más grandes de mi vida siempre fue conocer a mi actriz preferida en el mundo, Meryl Streep, y hoy lo cumplí. Y comprobé que, además de muy talentosa, es muy divertida y humilde y, para colmo, junto a @annehathaway, que también la amo”, celebró en su cuenta de Instagram.

“Salió muy divertida la entrevista y la verán en un especial de #porelmundo por @telefe", adelantó, aunque no reveló una fecha de estreno. "En la última foto estoy justo dándole un beso a Meryl. ¡Gracias, Disney por la invitación! #ElDiabloVisteALaModa2@20thcenturystudiosla #merylstreep”, concluyó.

Las imágenes del encuentro revolucionaron a todos los fanáticos argentinos de la película, por el impensado crossover entre las estrellas, lo que se vio reflejado en el número de "me gusta" que reúne hasta el momento: un total de 90.000 likes al momento.

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