Marley viajó a México y entrevistó a Meryl Streep y Anne Hathaway: "Cumplí mi mayor sueño"

El conductor argentino entrevistó a las dos actrices como parte de la promoción de la película "El diablo viste a la moda 2", que se estrena el 30 de abril.

El conductor argentino Alejandro “Marley” Wiebe protagonizó un momento especial en su carrera al entrevistar a dos de las figuras más reconocidas de Hollywood durante un evento internacional en México: Meryl Streep y Anne Hathaway, protagonistas de “El diablo viste a la moda”.

El encuentro se dio en el marco de la promoción de la secuela de la película que llegará a los cines en las próximas semanas. El viaje formó parte de una gira en la que el presentador tuvo acceso exclusivo a las actrices, con quienes mantuvo una entrevista que será emitida en su programa “Por el mundo” por Telefe.

“Uno de los sueños más grande de mi vida”, asumió Marley Marley selló el encuentro con una imagen de los tres, que luego compartió con sus seguidores en sus redes sociales. La esperada película se estrenará el próximo 30 de abril en todos los cines de Argentina.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marley (@marley_ok) “Uno de los sueños más grandes de mi vida siempre fue conocer a mi actriz preferida en el mundo, Meryl Streep, y hoy lo cumplí. Y comprobé que, además de muy talentosa, es muy divertida y humilde y, para colmo, junto a @annehathaway, que también la amo”, celebró en su cuenta de Instagram.

“Salió muy divertida la entrevista y la verán en un especial de #porelmundo por @telefe", adelantó, aunque no reveló una fecha de estreno. "En la última foto estoy justo dándole un beso a Meryl. ¡Gracias, Disney por la invitación! #ElDiabloVisteALaModa2@20thcenturystudiosla #merylstreep”, concluyó.