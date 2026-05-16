¿Cuál es el patrimonio de Dua Lipa?: lidera uno de los listados de las mujeres más ricas

Dua Lipa con solo 30 años es la artista británica más importante del momento, y una de las más populares a nivel mundial, llenando cientos de estadios con sus conciertos y logrando cosechar una impresionante fortuna .

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En sus comienzos, supo ser telonera de Bruno Mars, Coldplay y Troye Sivan en sus respectivas giras mundiales. Es una de las artistas más escuchadas en el mundo en las plataformas digitales, y fue la cantante más reproducida en las estaciones de radio de todo el planeta en 2024.

Dua Lipa es una de las famosas más adineradas del mundo.

El patrimonio de Dua Lipa

Aunque nacida en Albania, Dua Lipa logró convertirse en la británica menor de 30 años más rica, con un patrimonio renovado estimado en €106 millones.

Solo Adele la supera en la lista de las artistas femeninas británicas más adineradas menores de 40 años, con un capital de €189 millones. No obstante, Lipa está en camino de alcanzarla, ya que incrementó su fortuna en €25 millones en lo que va del año, gracias a una estrategia comercial que gestiona junto a su padre, Dukagjin Lipa.

La clave de su éxito fue mantener la gestión comercial y musical dentro de la familia. En noviembre del año pasado, Dua y su padre fundaron la empresa Radical 22 para tener control absoluto sobre su carrera, tras adquirir los derechos completos de su música al comprar su catálogo editorial.

Dua Lipa Dua Lipa es una de las famosas más adineradas del mundo. Web

De este modo, la familia Lipa asegura que no se les escape ni el mínimo porcentaje de ganancias, algo que ocurría cuando su marca estaba bajo la administración de TaP Music Publishing desde el inicio de su carrera en 2013.

Este considerable aumento en su patrimonio también se debe al lanzamiento de su nuevo álbum, Radical Optimism, a principios de mayo, que fue un éxito rotundo. Sus canciones alcanzaron millones de reproducciones a nivel mundial.

Las propiedades de Dua Lipa

Con apenas 22 años, Dua Lipa compró una casa en Londres en 2017, donde pasó gran parte de la pandemia. Esta propiedad, con una fachada clásica de ladrillo y pisos de mosaico, se distingue por su porche delantero, uno de sus espacios más representativos.

La sala de estar, que también cuenta con paredes de ladrillos, puertas corredizas de vidrio y un gran tragaluz, se complementa con un sofá colorido. Además, dispone de un amplio jardín y un estudio de grabación privado. El valor de esta propiedad se estima en u$s2 millones.

Por otro lado, su segunda residencia, ubicada en Los Ángeles, es una impresionante casa en lo alto de una colina, valorada en u$s2.5 millones, que Dua Lipa adquirió en 2021 junto a su entonces pareja, Anwar Hadid