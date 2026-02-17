Países, petróleo y la NBA completa: todo lo que Elon Musk podría comprar con su fortuna, según Forbes

El universo financiero global atraviesa una etapa sin precedentes con la consolidación de Elon Musk al frente de la lista de multimillonarios. Con un patrimonio estimado en 849 mil millones de dólares , su capital ya no se mide en bienes de lujo, sino en la capacidad de adquirir regiones enteras y ligas deportivas completas.

La magnitud de esta cifra redefine los límites del poder adquisitivo individual y plantea interrogantes sobre el alcance real de una fortuna de esta escala. El capital del empresario, en términos nominales, duplica el de otros referentes tecnológicos como Larry Page , cofundador de Alphabet. Este escenario obliga a abandonar las comparaciones clásicas para pensar en adquisiciones de dimensiones estatales o institucionales.

El análisis comparó el capital de Musk con la economía de Suiza , cuyo Producto Bruto Interno (PBI) anual ronda los 900 mil millones de dólares , situándose apenas por encima del empresario. Sin embargo, su fortuna ya supera el PBI anual de países desarrollados como Bélgica , que alcanza los 716 mil millones de dólares, Suecia con 662 mil millones y Nueva Zelanda con 263 mil millones. Esta comparación dimensiona sus activos a la par de economías nacionales ricas y diversificadas.

En el ámbito educativo, el poder de Musk es igualmente abrumador. Las reservas financieras combinadas de las ocho universidades que conforman la prestigiosa Ivy League , entre ellas Harvard, Yale y Princeton , se ubican en torno a los 200 mil millones de dólares . El patrimonio del fundador de Tesla triplica ese monto y todavía le restaría un margen considerable de recursos.

Forbes señaló que el valor acumulado por Musk permitiría adquirir la totalidad de las propiedades residenciales del condado de San Diego. Si se considera el estado de Hawái, donde existen unas 572.781 viviendas, su fortuna alcanzaría para comprarlas todas. Incluso, con 716 mil millones de dólares, el empresario podría quedarse con todas las propiedades residenciales del estado de Maryland, incluyendo sus ciudades y costas.

En el mercado industrial, la posición de Musk es inédita dentro de la historia económica. Su patrimonio permitiría la compra de la totalidad de los autos nuevos vendidos en Estados Unidos durante un año. Aunque los expertos aclaran que no es una inversión recomendable porque los vehículos pierden valor al salir del concesionario, el dato ilustra perfectamente la dimensión de su poder financiero.

image

Del deporte a la industria petrolera: un alcance sin límites

El deporte profesional estadounidense también aparece como un objetivo posible. Musk tiene capacidad financiera para comprar todas las franquicias de la MLB, NBA, NFL y NHL. El valor conjunto de todos los equipos de estas ligas alcanza los 433.570 millones de dólares, por lo que tras comprarlos todos, el empresario aún conservaría cerca de 280 mil millones de dólares.

Existe además una ironía destacada por los expertos: el principal impulsor global de los autos eléctricos podría convertirse en propietario de la industria de los combustibles fósiles. Las tres mayores compañías petroleras de Estados Unidos, ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips, se ubican dentro de su rango adquisitivo incluso si se suman sus valores.

image

Este nivel de concentración de recursos ha superado hitos de cientos de miles de millones en tiempo récord. Dado que la mayor parte de su riqueza depende de la cotización de las acciones de Tesla y SpaceX, el futuro de esta tendencia podría acentuarse con proyectos como los robots Optimus AI.