Marley rompió el silencio tras su polémica con Santiago del Moro: "Tengo el ego bastante bien ubicado"

Tras conocerse la lista de nominados a los premios Martín Fierro de Televisión, hubo una ausencia que no pasó desapercibida. En la categoría de Mejor Labor en Conducción Masculina, APTRA no contempló el trabajo de Marley. En cambio, incorporó a la lista nombres como el de Santiago del Moro, quien también será el conductor de la gala.
Quien se pronunció al respecto de esta ausencia fue Florencia Peña, compañera de conducción de Marley en "Por el Mundo" y criticó la decisión de APTRA. "Me parece que nominaron hasta al portero y lo podían haber nominado a él. Me pareció injusto”, expresó a la prensa.
Además, dejó entrever las diferencias que existirían entre Marley y Santiago del Moro, y apuntó contra las actitudes que tendría el conductor de Gran Hermano. "Santiago no lo trata muy bien a Marley, lo percibí bastante porque no le da bola y cuando están en vivo no lo saluda, no sé qué pica tiene". Además, señaló: "Son muy distintos, Marley es una persona extrovertida, graciosa, es cercano a la gente y lo querés, pero Del Moro no sabemos quién es, es muy impenetrable, es lejano”
Marley habló sobre su interna con del Moro
Las declaraciones de Peña desataron interrogantes sobre un posible conflicto entre ambos conductores, provocando una ola de rumores y especulaciones en las redes sociales. Sin embargo, al ser consultado por los dichos de su compañera, Marley se mostró tranquilo y aclaró que no existe ningún problema.
"A mi no me pasa nada con Santiago no tengo el más mínimo problema", señaló durante una entrevista con Canal 9. Además, explicó aclaró por qué del Moro tendría una actitud distante con él. "Cuando he ido no me ha saludado, pero debe ser el carácter de él, porque yo nunca me pelee", comentó.
Por otro lado, el conductor se refirió a su ausencia en los Martín Fierro. "Yo tengo el ego bastante bien ubicado, no me enojo con nadie, tampoco estoy enojado con APTRA. Fue algo que comentó Flor, pero porque le gusta como yo conduzco", expresó