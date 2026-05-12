Marley rompió el silencio tras su polémica con Santiago del Moro: "Tengo el ego bastante bien ubicado"

El conductor se refirió a la polémica que se desató entre él y del Moro tras conocerse las nominaciones a los premios Martín Fierro. "Cuando he ido no me ha saludado"

Tras conocerse la lista de nominados a los premios Martín Fierro de Televisión, hubo una ausencia que no pasó desapercibida. En la categoría de Mejor Labor en Conducción Masculina, APTRA no contempló el trabajo de Marley. En cambio, incorporó a la lista nombres como el de Santiago del Moro, quien también será el conductor de la gala.

Quien se pronunció al respecto de esta ausencia fue Florencia Peña, compañera de conducción de Marley en "Por el Mundo" y criticó la decisión de APTRA. "Me parece que nominaron hasta al portero y lo podían haber nominado a él. Me pareció injusto”, expresó a la prensa.

Embed Florencia Peña se refirió a la polémica con los premios Martín Fierro



"Dejaron de tener credibilidad".



La actriz, además salió en defensa de Marley y aseguró que está todo mal con Santiago del Moro. pic.twitter.com/ZzqolmbQPu — Filo.news (@filonewsOK) May 11, 2026

Además, dejó entrever las diferencias que existirían entre Marley y Santiago del Moro, y apuntó contra las actitudes que tendría el conductor de Gran Hermano. "Santiago no lo trata muy bien a Marley, lo percibí bastante porque no le da bola y cuando están en vivo no lo saluda, no sé qué pica tiene". Además, señaló: "Son muy distintos, Marley es una persona extrovertida, graciosa, es cercano a la gente y lo querés, pero Del Moro no sabemos quién es, es muy impenetrable, es lejano”

Marley habló sobre su interna con del Moro Las declaraciones de Peña desataron interrogantes sobre un posible conflicto entre ambos conductores, provocando una ola de rumores y especulaciones en las redes sociales. Sin embargo, al ser consultado por los dichos de su compañera, Marley se mostró tranquilo y aclaró que no existe ningún problema.