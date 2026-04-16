16 de abril de 2026 - 21:50

Marley dio detalles de su pasado en Estados Unidos y reveló que tuvo un romance con Keanu Reeves

El momento se dio en medio de anécdotas sobre la juventud del reconocido conductor y sus viajes a Estados Unidos.

Marley
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Marley generó impacto al contar un episodio desconocido de su vida privada durante una charla en el stream de Martín Cirio. La confesión surgió en un clima distendido, cuando Florencia Peña mencionó al aire que el presentador había tenido un affaire con Keanu Reeves. El comentario provocó sorpresa inmediata y se viralizó en redes sociales.

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El momento se dio en medio de anécdotas sobre la juventud de Marley y sus viajes a Estados Unidos. Ante la insistencia, el conductor confirmó el episodio sin profundizar en detalles. Reconoció que ocurrió cuando era muy joven, en una etapa en la que frecuentaba eventos en Los Ángeles y participaba de reuniones vinculadas al ambiente de Hollywood.

Recuerdos de una etapa temprana en Hollywood

Durante la conversación, Marley contextualizó la situación dentro de su experiencia en el exterior. Explicó que, con poco más de 20 años, comenzó a asistir a fiestas donde coincidía con figuras internacionales. En ese entorno, describió encuentros casuales y situaciones propias de ese ámbito social.

También mencionó que en esas reuniones era habitual cruzarse con celebridades de primer nivel, como Tom Cruise, lo que reforzaba la sensación de estar viviendo una experiencia poco común para su edad.

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Una confesión sin detalles, pero de alto impacto

Si bien evitó dar precisiones sobre el vínculo con Reeves, Marley dejó entrever que se trató de un episodio puntual dentro de esa etapa de su vida. La falta de detalles no impidió que el tema se instalara rápidamente en redes y medios.

El relato se mantuvo en un tono anecdótico, enfocado más en el contexto de sus vivencias en el exterior que en el hecho en sí. Aun así, la revelación reactivó el interés sobre su pasado y su paso por escenarios internacionales.

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Repercusión inmediata

La combinación entre una figura reconocida de la televisión argentina y una estrella global como Keanu Reeves amplificó el alcance de la historia. El episodio se sumó a una serie de confesiones personales que, en formatos de streaming, encuentran mayor libertad y cercanía con el público.

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