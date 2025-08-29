"Quedé chorreando sangre": el accidente de Marley en Tailandia que generó preocupación

El conductor grababa junto a Karina Jelinek cuando se accidentó y debió ser atendido en uno de los destinos turísticos que visitaban con la modelo.

Marley volvió a ser noticia, esta vez por un accidente que sufrió durante la grabación de su programa “Por el mundo ” en Tailandia, donde viajó acompañado por Karina Jelinek. El conductor relató que todo ocurrió en medio de una excursión que se complicó más de lo esperado.

Según explicó Pía Shaw en “A la Barbarossa”, el episodio “sucedió en un lugar público, había que pasar por un lugar con mucha gente, a Karina Jelinek le dio miedo, Marley intenta ayudarla y se golpea la cabeza”.

La periodista detalló que el conductor no solo sangró, sino que también estuvo a punto de desvanecerse. Finalmente, fue asistido en el lugar y no necesitó recibir puntos.

Marley contó cómo fue el accidente en Tailandia El propio Marley contó cómo se desencadenó la situación. "Yo estaba preocupado por Karina Jelinek porque le daba fobia entrar a una cueva", relató en el programa de Georgina Barbarossa.

Ese intento por acompañarla terminó con un fuerte golpe en la cabeza. “Quedé tecleando, dolor de cabeza y de repente todo chorreado de sangre. Nos habían recibido con honores y salgo todo bañado de sangre.