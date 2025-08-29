29 de agosto de 2025 - 13:51

"Quedé chorreando sangre": el accidente de Marley en Tailandia que generó preocupación

El conductor grababa junto a Karina Jelinek cuando se accidentó y debió ser atendido en uno de los destinos turísticos que visitaban con la modelo.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Según explicó Pía Shaw en “A la Barbarossa”, el episodio “sucedió en un lugar público, había que pasar por un lugar con mucha gente, a Karina Jelinek le dio miedo, Marley intenta ayudarla y se golpea la cabeza”.

La periodista detalló que el conductor no solo sangró, sino que también estuvo a punto de desvanecerse. Finalmente, fue asistido en el lugar y no necesitó recibir puntos.

Ese intento por acompañarla terminó con un fuerte golpe en la cabeza. “Quedé tecleando, dolor de cabeza y de repente todo chorreado de sangre. Nos habían recibido con honores y salgo todo bañado de sangre.

Llamaron a un médico y por suerte me pusieron una medicina china. No sé qué me pusieron, algo mágico era”, agregó. A pesar del mal momento, Marley logró recuperarse y pudo continuar con la grabación del ciclo que lo llevará a recorrer distintos destinos junto a invitados famosos.

