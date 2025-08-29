29 de agosto de 2025 - 16:28

Habló el padre del tercer hijo de Juana Repetto: "esperando al piojo con amor..."

A meses de su separación de Sebastián Graviotto, la actriz contó en sus redes que está embarazada de su tercer hijo.

Juana Repetto
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Juana Repetto volvió a ser noticia al anunciar que está esperando a su tercer hijo. La actriz y conductora eligió las redes sociales para compartir la noticia con un video que rápidamente se viralizó, pero muchos se preguntaron quién es el padre del bebé, ya que está separada desde hace unos meses.

En el video que Juana publicó en Instagram, contrapuso dos situaciones: primero mostró a mujeres que celebraban con alegría sus recientes separaciones, y luego apareció ella, que también se separó hace pocos meses, revelando que espera un bebé.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto
Así es la casa que Juana Repetto y Sebastián Graviotto estaban construyendo.

Así es la casa que Juana Repetto y Sebastián Graviotto estaban construyendo.

Sebastián Graviotto es el padre del tercer hijo de Juana Repetto

Finalmente, el exmarido de Juana y padre de Belisario, habló con el programa Intrusos (América TV) y aseguró: “Se agranda la familia”. Con esas palabras despejó cualquier tipo de especulación y reconoció que vuelve a unirse a Juana en la paternidad.

El ex Gran Hermano amplió detalles sobre cómo se dio esta nueva etapa en sus vidas: “No tengo mucho para contar. En estos seis meses, una noche la invité a comer, la pasamos bien y pasó lo que pasó".

"Hoy estamos contentos, esperando al piojo con amor y buena energía, que es lo que se merece”. Sus dichos confirmaron que, más allá de la separación, mantienen un vínculo cercano y respetuoso.

No hay reconciliación entre Juana Repetto y Graviotto

Consultado sobre una eventual reconciliación, Graviotto fue claro: “Como pareja, hoy estamos alejados, pero siempre con amor y haciendo equipo”. De esa forma, dejó en claro que la relación entre ambos no se retomó, aunque la llegada de este bebé los unirá nuevamente como padres.

Juana Repetto ya es madre de dos varones. Toribio nació en 2016 mediante inseminación artificial, mientras que Belisario llegó en 2021 fruto de su relación con Graviotto. Ahora, la actriz atraviesa su tercer embarazo, aparentemente de un varón, con la expectativa de recibir a un nuevo integrante en la familia.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto separados (3).jpg

